Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli? Biografia e incassi della giornalista

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che stiamo parlando di una delle giornaliste più popolari del Paese, con la sua notorietà dovuta anche alle frequenti partecipazioni televisive come nel caso di Ballando con le Stelle dove, dal 2016, ricopre il ruolo di giudice.

Negli ultimi tempi di Selvaggia Lucarelli si è parlato soprattutto per il cosiddetto Pandorogate riguardante Chiara Ferragni, con la giornalista che è stata la prima in tempi non sospetti ad avanzare dei dubbi sulla reale beneficenza di quella collaborazione con l’azienda Balocco: ora la palla è nelle mani della Procura di Milano con l’influencer indagata per truffa aggravata.

Di recente però Selvaggia Lucarelli è stata attaccata per alcuni sui post social riguardanti Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano morta - con ogni probabilità suicidandosi - dopo che in molti in rete hanno avanzato delle perplessità sulla veridicità di un post dove la donna criticava una recensione fatta alla sua pizzeria da parte di un cliente che si lamentava per la presenza di gay e disabili vicino al suo tavolo.

Tra i primi a parlare di un possibile fake è stato Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, con l’opinionista che poi ha rilanciato questa tesi. Dopo la morte della donna con un post su X la giornalista ha voluto rispondere alle critiche provenienti anche dal mondo della politica.

“Trovo interessante - ha twittato Lucarelli - che in questa triste vicenda ci siano tre protagonisti: a) una persona che purtroppo ha pensato di inventare una storia sfruttando gay e disabili per finire sui giornali. b) i giornali che non hanno verificato la veridicità di uno screen così falso da essere pure ingenuo e hanno spammato su tutte le home la signora con lodi e interviste, dandole una popolarità enorme e spropositata in poche ore. c) una persona che per amor di verità fa un asciutto debunking e spiega che la storia è falsa. Trovo interessante che purtroppo la persona (di cui non sappiamo nulla) si suicidi e qualcuno ritenga responsabile la c)”.

Del resto la giornalista è uno dei personaggi mediatici più seguiti sui social: 1,2 milioni di follower sul fu Twitter e 1,3 milioni su Instagram, con i suoi articoli che sono tra i più letti e condivisi in rete.

Vediamo allora la biografia di Selvaggia Lucarelli, cercando di vedere quanto guadagna provando a fare i conti in tasca alla celebre giornalista.

La biografia di Selvaggia Lucarelli

Nome: Selvaggia Lucarelli

Data di nascita: 30 luglio 1974

Luogo: Civitavecchia (Roma)

Famiglia: in passato è stata sposata con Laerte Pappalardo - figlio del cantante Adriano - e ha un figlio; attualmente è fidanzata con lo chef e food blogger Lorenzo Biagiarelli

Istruzione: diploma al Liceo Statale Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia

Lavoro: giornalista e opinionista tv

Curiosità: il suo esordio nel mondo dello spettacolo è stato a teatro insieme al suo ex compagno Max Giusti, è stata una delle doppiatrici del film Minions

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli

Non si hanno delle notizie certe in merito ai guadagni di Selvaggia Lucarelli, con i compensi derivanti dalle sue tante collaborazioni giornalistiche, radiofoniche e televisive, che non sono di dominio pubblico.

Selvaggia Lucarelli è stata brava a intuire fin da subito le potenzialità della rete, creando nel 2002 il blog Stanza Selvaggia grazie al quale ha ottenuto una certa notorietà. Il successo è arrivato grazie alla sua ironia pungente via social, alle battaglie portate avanti nei suoi articoli come quelle contro i privilegi dei tassisti e alle sua presenza nei vari programmi televisivi.

Come giornalista è una delle penne di punta del Fatto Quotidiano, ma in passato ha collaborato anche con Domani; molto intensa è la sua attività letteraria con Lucarelli che è stata l’autrice di sei libri.

Per quanto riguarda il ruolo di giudice di Ballando con le Stelle - ormai è una presenza fissa visto che è presente ininterrottamente dall’edizione del 2016 -, in rete si apprende che il suo compenso complessivo non dovrebbe superare il tetto dei 30.000 euro a edizione.