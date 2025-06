Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli, stipendio e patrimonio della giornalista

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli? Stando alle ultime notizie che circolano in rete il conto in banca della famosa opinionista sarebbe aumentato di molto durante l’ultimo anno.

Selvaggia Lucarelli dal 2023 non è più iscritta all’Ordine dei Giornalisti in aperta polemica con l’ente, ma resta ugualmente una delle opinioniste più seguite in rete, oltre che un’apprezzata opinionista televisiva spesso “contesa” tra le varie trasmissioni.

Considerata come la prima ad aver parlato in tempi non sospetti del cosiddetto Pandorogate riguardante Chiara Ferragni, l’influencer ora è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata, di lei si parla molto anche in materia di gossip vista la storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli,, da anni suo compagno di vita.

Considerata come una dei personaggi mediatici più seguiti sui social - 1,2 milioni di follower sul fu Twitter e un 1,4 milioni su Instagram - i suoi articoli da tempo sono tra i più letti e commentati in rete.

Il nuovo Eldorado di Selvaggia Lucarelli però si chiama Substack, una piattaforma online che permette a scrittori, blogger, brand e altri creator di pubblicare e monetizzare newsletter e altri contenuti, come podcast, attraverso abbonamenti. La sua newsletter Vale Tutto è la più letta della piattaforma nella sezione cultura, tanto che sul web si parla di un guadagno per l’opinionista di 1 milione di euro.

Vediamo allora la biografia di Selvaggia Lucarelli, dando uno sguardo a quanto guadagna la celebre giornalista e provando a ipotizzare quello che sarebbe il suo patrimonio.

I guadagni di Selvaggia Lucarelli Non si hanno delle notizie certe in merito ai guadagni di Selvaggia Lucarelli, con i compensi derivanti dalle sue tante collaborazioni giornalistiche, radiofoniche e televisive, che non sono di dominio pubblico. Selvaggia Lucarelli è stata brava a intuire fin da subito le potenzialità della rete, creando nel 2002 il blog Stanza Selvaggia grazie al quale ha ottenuto una certa notorietà. Il successo è arrivato grazie alla sua ironia pungente via social, alle battaglie portate avanti nei suoi articoli come quelle contro i privilegi dei tassisti e alle sua presenza nei vari programmi televisivi. Come giornalista è una delle penne di punta del Fatto Quotidiano, ma in passato ha collaborato anche con Domani; molto intensa è la sua attività letteraria con Lucarelli che è stata l'autrice di sei libri oltre che di diversi podcast. Per quanto riguarda il ruolo di giudice di Ballando con le Stelle - ormai è una presenza fissa visto che è presente ininterrottamente dall'edizione del 2016 -, in rete si apprende che il suo compenso complessivo non dovrebbe superare il tetto dei 30.000 euro a edizione, anche se altri ipotizzano una cifra doppia. La sua newsletter su Substack invece conterebbe 141.000 iscritti, con gli abbonamenti che costano 7 euro al mese oppure 70 euro l'anno. Come detto grazie a questa piattaforma Lucarelli avrebbe guadagnato un milione d'euro. Ignoto è anche il suo cachet per la sua presenza al DopoFestival, con Selvaggia Lucarelli che ha commentato tutti gli avvenimenti delle cinque serate del Festival di Sanremo 2025.

Il patrimonio di Selvaggia Lucarelli Vista la sua ampia attività sia nel mondo dello spettacolo sia in quello del giornalismo, possiamo presumere che durante la sua carriera abbia accumulato un discreto patrimonio. Il fatturato della società Boutade srl, lanciata con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, stando a quanto riportato da Open è stato di circa 380.000 euro nel 2024, con utili netti attorno ai 200.000 euro. Non bisogna dimenticare poi che è stata autrice di diversi libri, ha collaborato con giornali come Fatto Quotidiano e Domani, conduce e partecipa a podcast e naturalmente è molto attiva anche in televisione. La combinazione tra i cachet televisivi, entrate da newsletter e guadagni editoriali suggerisce un patrimonio accumulato potenzialmente nell’ordine di centinaia di migliaia, se non oltre un milione di euro.