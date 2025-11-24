Quanto guadagna Rosalía? Sorprendente patrimonio della cantante spagnola

Rosalía si è da subito consolidata come un’artista pop amatissima a livello globale, una carriera promettente fin dagli albori di Los àngeles del 2017. Oggi, con Lux, album visionario e audace, la cantante spagnola scala le vette delle classifiche globali e conquista tutti gli ascoltatori in un modo ancora più grandioso. Cresce la fama della popstar, che ormai è un titolo riduttivo, come pure il suo già cospicuo patrimonio. Ciò che la attende non può che essere una fortuna ancora maggiore, ora che Rosalía diventa un vero e proprio fenomeno a sé nel panorama musicale, una delle donne (e degli artisti) più influenti del momento.

L’album Lux è stato rilasciato soltanto il 7 novembre 2025, dopo 3 anni di lavoro che hanno prodotto una creazione unica e complessa dove lingue, registri e stili musicali si piegano per dare vita al travolgente progetto dell’artista. Rosalía avrà sicuramente grandi riconoscimenti per questo lavoro, che le ha permesso in pochi giorni di battere diversi record internazionali e diventare una delle voci più amate del mondo.

Anche i guadagni per il nuovo album saranno elevati, considerando gli ascolti, ma è impossibile prevederli adesso. L’ulteriore celebrità della cantante le permetterà inoltre di aumentare anche i guadagni subordinati ad album e concerti, tra cui eventi, collaborazioni e altri prodotti artistici. Intanto, però, Rosalía non se la passa di certo male e la curiosità sul suo patrimonio è più viva che mai.

Quanto guadagna Rosalía: un patrimonio sorprendente

È sempre difficile capire quanto guadagnano i cantanti, soprattutto le star di fama mondiale, che hanno molteplici fonti di entrata e numeri che il grande pubblico può solo immaginare. Senza contare il successo del nuovo album, di cui la cantante spagnola potrà certamente raccogliere frutti notevoli, la cantante spagnola ha già un patrimonio a dir poco sorprendente. Secondo le stime di Forbes aggiornate al 2024 si tratta di un patrimonio da oltre 50 milioni di dollari, provento del suo talento artistico tra dischi, diritti d’autore e concerti, ma pure delle collaborazioni pubblicitarie e di un’attenta attività imprenditoriale.

Parte dei guadagni deriva inoltre dai seguiti profili social dell’artista, ma da questo punto di vista vale più che altro la pena citare Motomami S.l., un’azienda di servizi legati proprio alla comunicazione digitale fondata dalla cantante che nell’ultimo anno ha segnato un fatturato di oltre 12,5 milioni di euro, con una crescita del 240% rispetto all’anno precedente. La giovane artista ha nel complesso molteplici attività, tra cui la società Racinetas Productions impegnata nell’ambito culturale e l’azienda Tresmamis S.L., che invece opera nel settore immobiliare.

Un portafoglio variegato tanto quanto la cantante spagnola è poliedrica, capace di garantirle guadagni crescenti e sicuri, correndo in parallelo con i guadagni artistici. Ad oggi una parte significativa dei guadagni di Rosalía si deve peraltro ai sapienti investimenti nel settore immobiliare, che vedono anche l’acquisizione di alcune proprietà di lusso in Catalogna, dove è nata la cantante nel 1992.

I soldi guadagnati con i suoi successi vengono così investiti per fruttare ancora di più, permettendo alla cantante di dedicarsi a cuor leggero alla musica ma anche alla beneficenza. Proprio di recente, per esempio, ha annunciato l’apertura di una fondazione a L’Hospitalet de Llobregat per l’aiuto dei gruppi sociali più vulnerabili e altri problemi sociali come le attività di riabilitazione nelle strutture penitenziarie e il supporto in caso di calamità naturali.