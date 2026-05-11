Quanto guadagna Romina Carrisi-Power?

Romina Carrisi-Power, quartogenita della storica coppia formata da Al Bano e Romina Power, è un volto già consolidato dello spettacolo italiano che torna a far parlare di sé dopo l’intervista a Verissimo andata in onda domenica 10 maggio. Lontana dall’ombra ingombrante dei genitori, ha saputo costruire un percorso poliedrico che spazia dalla televisione alla scrittura, fino al mondo digitale.

Ma quanto guadagna? Le cifre esatte dei contratti televisivi sono protette da clausole di riservatezza, ma è possibile tracciare un profilo economico basato sulle sue attività professionali e sul contesto patrimoniale della famiglia Carrisi.

La carriera di Romina Carrisi-Power, dalla TV alla scrittura

Romina Jr. ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima, ma la vera svolta mediatica è arrivata con il ruolo di «affetto stabile» nel programma di Rai 1 «Oggi è un altro giorno». La sua presenza fissa nel talk show condotto da Serena Bortone per diverse stagioni le ha garantito non solo visibilità, ma anche un’entrata costante.

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Oltre alla TV, Romina è un’artista eclettica. Ha studiato negli Stati Uniti, lavorando in produzioni teatrali e cortometraggi e, con la pubblicazione della raccolta di poesie «Se solo fossimo», ha aggiunto la voce «royalties» alle sue entrate. Romina ha poi spesso collaborato come modella e fotografa per diversi brand, capitalizzando la sua immagine raffinata e internazionale.

Nonostante le origini agiate, Romina Carrisi ha più volte sottolineato l’importanza, per lei, dell’indipendenza economica. Durante i suoi anni negli Stati Uniti ha lavorato come cameriera e commessa per mantenersi agli studi.

Le stime sui guadagni di Romina Carrisi-Power

Per una presenza costante in programmi di punta della TV di Stato, i compensi per gli opinionisti o «ospiti fissi» possono variare - e di molto. Le stime di settore indicano gettoni di presenza che oscillano tra i 300€ e i 1.000€ a puntata. Considerando la frequenza quotidiana di alcuni programmi, il reddito mensile derivante dalla sola attività televisiva può diventare molto rilevante.

Ma non è solo la TV a far guadagnare Romina. Con un profilo Instagram che supera i 125.000 follower su Instagram, rientra nella categoria dei «micro-influencer di lusso» con una fanbase profilata e legata al lifestyle e alla cultura. Secondo le stime di mercato, la sua partecipazione a eventi o la pubblicazione di contenuti sponsorizzati può valere dai 1.500 ai 3.500 euro per singola campagna, a seconda dell’accordo.

E poi non si può ignorare il peso del nome Carrisi. La sua famiglia gestisce a Cellino San Marco un vero e proprio impero imprenditoriale che include un’azienda vinicola, con la produzione di vini esportati in tutto il mondo, ma anche hotel, ristoranti e una spa all’interno delle Tenute Al Bano. Come membro della famiglia, Romina è parte attiva di un ecosistema economico che le dovrebbe garantire una certa solidità patrimoniale che va ben oltre i singoli contratti televisivi e social.

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Nota ai lettori: tutte le cifre riportate sono frutto di analisi di mercato e non derivano da dichiarazioni ufficiali dell’interessata.

