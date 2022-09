Quanto guadagna Roger Federer: a quanto ammonta il patrimonio dopo una carriera ricca di successi

Il mondo del tennis a breve non sarà più come prima. Roger Federer, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, ha annunciato il ritiro all’età di 41 anni. Lo ha fatto con la riservatezza che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua lunga carriera.

Lo svizzero ha pubblicato un video messaggio sui social e poi una lunga lettera in cui ha voluto ringraziare tutti. Il suo ultimo torneo sarà la Laver Cup. Un torneo che vedrà sfidarsi una selezione di tennisti europei contro una selezione di tennisti provenienti dal resto del mondo che si terrà a Londra dal 23 al 25 settembre.

La carriera di Roger Federer è stata ricca di successi con 20 tornei del grande slam vinti, 103 trionfi totali e una rivalità storica con altri due mostri sacri della racchetta come Rafael Nadal e Novak Djokovic durata 25 anni. Tantissimi trionfi, accompagnati da contratti di sponsorizzazione milionari che lo hanno fatto diventare di gran lunga uno degli sportivi più ricchi al mondo. Vediamo a quanto ammonta il patrimonio di Roger Federer.

Roger Federer dice addio al tennis all’età di 41 anni

Dopo l’annuncio del ritiro di Serena Williams, il mondo del tennis subisce un’altra pesante mazzata. Roger Federer, uno dei tennisti più amati di tutti i tempi, ha annunciato il ritiro il prossimo 25 settembre dove parteciperà al suo ultimo torneo: la Laver Cup. Ha scritto una lunga lettera di addio che è diventata virale rapidamente sui social. Tantissimi i fan in lacrime per una notizia che comunque era nell’aria visto che lo svizzero negli ultimi anni ha dovuto dosare di molto la sua presenza nel panorama tennistico internazionale per via di alcuni problemi fisici.

«Alla mia famiglia del tennis e non solo. Di tutti i doni che il tennis mi ha regalato in questi anni, il più grande è, senza dubbio, è quello di avermi fatto conoscere le persone durante il percorso: i miei amici, i miei avversari e soprattutto i fan» - le sue parole.

Quanto guadagna Roger Federer: il patrimonio del tennista

Roger Federer è stato uno dei tennisti più vincenti di tutti i tempi. Il mondo del tennis si basa molto sui risultati sportivi ottenuti. Non c’è contratto che tenga, come ad esempio negli sport di squadra, ma nel tennis i guadagni sono commisurati ai tornei che riesci a portare a casa.

Con 103 tornei vinti e 20 del grande slam facile ipotizzare come Federer sia riuscito a portarsi a casa un grande patrimonio grazie a questo sport. Anche lo scorso anno nonostante gli infortuni e i tornei saltati è stato lo stesso il tennista più pagato al mondo con 90,6 milioni di dollari.

Roger Federer è l’unico tennista presente nella speciale classifica degli sportivi più ricchi di sempre stilata a fine dello scorso anno dalla rivista Sportico. Lo svizzero si è posizionato in decima posizione con un patrimonio stimato in 1,12 miliardi di dollari.

Oltre ai guadagni ottenuti dalle sue vittorie sportive, ci sono anche le numerose sponsorizzazioni. Secondo Forbes, Federer è ai primi posti anche tra gli sportivi più pagati per scopi commerciali. Nike, Uniqlo, Rolex, Mercedes-Benz e Credit Suisse hanno fruttato allo svizzero circa 60 milioni di dollari all’anno negli ultimi anni.