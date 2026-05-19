Con l’avvicinarsi delle elezioni, non sono rari i cambi di partito per deputati e aspiranti tali. Tra questi, ce n’è uno che sta facendo rumore e che riguarda Laura Ravetto, da otto anni in forza al Carroccio e che, invece, per il proprio futuro politico ha deciso di approdare in Futuro Nazionale. Insomma, lascia Matteo Salvini, attuale Vicepresidente del Consiglio, per sposare la causa di Roberto Vannacci e del suo neonato movimento.

E pensare che parliamo di una berlusconiana di ferro, con una lunga militanza in Forza Italia. Negli anni, Ravetto si è spostata sempre un po’ più a destra, fino ad arrivare da Vannacci, appunto. Ma chi è e quanto guadagna la nuova deputata di Futuro Nazionale? Ecco tutto quello che sappiamo.

Chi è Laura Ravetto e perché ha scelto Vannacci in vista delle prossime elezioni

La storia politica di Laura Ravetto è una di quelle che raccontano bene come, negli anni, certi percorsi possano cambiare direzione fino a trasformarsi quasi completamente. Nata a Cuneo il 25 gennaio 1971, laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e avvocato, Ravetto arriva in Parlamento nel 2006 con Forza Italia, entrando alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 2. Da allora non ne è più uscita: oggi può infatti contare su cinque legislature consecutive e su una carriera che l’ha vista occupare ruoli di primo piano nel centrodestra italiano. Nel 2010 è stata nominata sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento durante il quarto governo Berlusconi, mentre negli anni successivi ha ricoperto incarichi di partito e di rappresentanza istituzionale.

La traiettoria politica, però, non è rimasta immobile. Dopo una lunga militanza berlusconiana, nel 2018 lasciò Forza Italia spiegando che il partito aveva perso la propria «forza propulsiva», indicando invece in Matteo Salvini il volto di una rivoluzione liberale. Ora un nuovo cambio di direzione: l’addio alla Lega e l’approdo in Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Ufficialmente, il generale ha accolto Ravetto definendola una figura di «consolidata esperienza politica», sottolineandone il contributo che potrebbe offrire alla crescita del movimento. Sullo sfondo, tuttavia, pesa anche il clima pre-elettorale, in vista delle Politiche del 2027.

Stipendio e patrimonio di Laura Ravetto: ecco quanto guadagna

Sul fronte economico, l’ultima documentazione disponibile offre un quadro piuttosto preciso della situazione patrimoniale della deputata.

Dalla dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno d’imposta 2024 emerge infatti un reddito complessivo pari a 154.829 euro, con un reddito imponibile di 111.328 euro.

Nel documento depositato alla Camera, Ravetto segnala inoltre che non sono intervenute variazioni patrimoniali rispetto alla precedente dichiarazione.

Una parte significativa delle entrate deriva naturalmente dal ruolo parlamentare. Attualmente un deputato percepisce un’indennità lorda mensile di 10.435 euro, che dopo trattenute fiscali e previdenziali scende a circa 5 mila euro netti mensili nella stima ordinaria. A questa cifra si aggiungono ulteriori voci come diaria, rimborsi per l’esercizio del mandato, spese di rappresentanza e contributi legati agli spostamenti. Sommando tutte le componenti previste, in alcune ipotesi massimali il valore complessivo può avvicinarsi a 14 mila euro lordi al mese, anche se si tratta di una stima teorica che varia in base agli incarichi ricoperti e alle condizioni specifiche.

Nel caso di Ravetto, poi, il percorso professionale non si limita alla politica. Prima dell’ingresso in Parlamento aveva lavorato come direttore degli affari legali presso la multinazionale farmaceutica Schering Plough e dal 2011 risulta iscritta all’Ordine degli avvocati di Milano.