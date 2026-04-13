Quanto guadagna Flavio Briatore? Il patrimonio dell’imprenditore

Imprenditore, uomo di sport, milionario e anche un gran latin lover: Flavio Briatore, a 76 anni appena compiuti (classe 1950), continua a far parlare di sé e a indirizzare con i suoi progetti diversi settori industriali. E non si fa mancare nemmeno agli eventi glamour: nel giorno del suo 76esimo compleanno - ieri, 12 aprile - è stato anche uno dei protagonisti della festa dell’uomo del momento: Jannik Sinner, nel giorno del suo trionfo a Montecarlo, con cui ha condiviso una parte della serata.

D’altronde, quando in Italia si parla di movida e locali di lusso, subito la prima immagine che viene in mente è quella dell’imprenditore piemontese che negli ultimi anni ha incentrato la sua attività lavorativa in discoteche e ristoranti esclusivi. La sua ultima creatura è Crazy Pizza, una catena di pizzerie (attualmente ne sono state aperte tre a Londra, Montecarlo e Porto Cervo) dove una classica margherita ha il costo di 16 euro e una con il prosciutto di 31 euro.

Ma quanto guadagna Flavio Briatore? Vediamo la biografia, i guadagni e le attività imprenditoriali dell’ex team manager di Formula 1, da anni ormai diventato un imprenditore di successo a 360°.

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Chi è Flavio Briatore: biografia, carriera e vita privata

Flavio Briatore nasce il 12 aprile 1950 a Verzuolo, un paese di poco più di 6.000 anime in provincia di Cuneo. Figlio di insegnanti elementari, ha una sorella e fratello quest’ultimo deceduto nel 2015.

Bocciato due volte in secondo e terzo superiore, ottiene il diploma da privatista come geometra iniziando poi a lavorare come maestro di sci. Fin da ragazzo però è percepibile la sua indole imprenditoriale: nel suo paese tutti lo chiamavano “Tribula”, soprannome che raccontava già allora la sua irrequietezza e la determinazione a costruirsi un futuro fuori dagli schemi. Non a caso apre subito un suo ristorante, esperienza breve ma decisiva per capire la direzione da intraprendere.

Durante gli anni ’70 inizia a collaborare con il finanziere Attilio Dutto, trasferendosi a Milano e lavorando in Borsa dopo che Dutto viene ucciso da un’autobomba collegata all’accensione della sua auto. È proprio nel capoluogo lombardo che avviene l’incontro destinato a cambiargli la vita: quello con Luciano Benetton.

Inizia così a occuparsi di alcuni negozi del colosso veneto, contribuendo all’espansione internazionale del marchio anche negli Stati Uniti, prima di passare alla Formula 1, ruolo questo che lo ha fatto conoscere al mondo intero.

Diventato direttore esecutivo della scuderia Benetton, grazie all’ingaggio di un allora giovanissimo Michael Schumacher, arrivano i successi: doppietta mondiale piloti e costruttori nel 1994 e 1995. Un modello replicato poi con Fernando Alonso negli anni Renault, con i titoli del 2005 e 2006.

Nel 2001 quando la scuderia Benetton passa alla Renault, Flavio Briatore mantiene il ruolo di direttore esecutivo dove rimane fino al 2009. Proprio quell’anno arriva lo scandalo “Crashgate” legato al GP di Singapore 2008: una vicenda che porta alla sua radiazione poi annullata nel 2010.

Dopo anni lontano dal paddock, nel 2024 Briatore è tornato ufficialmente in Formula 1 come Executive Advisor del team Alpine, confermando un legame mai davvero interrotto con il Circus. Parallelamente ha anche continuato a gestire piloti, tra cui lo stesso Alonso.

Rimanendo sempre nell’ambito sportivo, tra il 2007 e il 2011 è stato uno dei proprietari del Qpr, squadra di calcio londinese.

Famoso anche per le sue storie d’amore, da Naomi Campbell, a Heidi Klum fino a Elisabetta Gregoraci, con cui ha avuto un figlio. I due si sono separati nel 2019 ma hanno mantenuto un rapporto solido e collaborativo.

Chiusa (almeno parzialmente) la parentesi Formula 1, Briatore si è dedicato a tempo pieno all’attività imprenditoriale, trasformando il suo nome in un vero e proprio brand globale del lusso.

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Il patrimonio di Flavio Briatore: ecco quanto guadagna

Nel 2022 il Gruppo Majestas - società di Flavio Briatore e Francesco Costa con quote del 50% ciascuno - ha fatto registrare un fatturato pari a 80 milioni di euro.

Ricavi in netto aumento poi nel 2023, con il Corriere della Sera che ha parlato di una stima pari a 100 milioni per il gruppo, con Billionaire e Twiga (e Crazy Pizza) a fare la parte del leone per quanto riguarda gli incassi.

In passato la rivista americana Forbes, specializzata nel fare i conti in tasca ai Paperoni di tutto il mondo, nel 2014 ha accreditato Flavio Briatore di un patrimonio personale stimato in 200 milioni di dollari.

Tuttavia, le stime più aggiornate al 2025 parlano di una ricchezza complessiva che avrebbe raggiunto circa 400 milioni di dollari secondo le fonti più ottimistiche, grazie soprattutto all’espansione internazionale delle sue attività e agli investimenti diversificati.

Stando a un articolo del Sole 24 Ore, nel 2015 «i 9 ristoranti del gruppo generavano 22,2 milioni di fatturato e 6,1 milioni di margine operativo lordo», saliti poi a «37 milioni di giro d’affari e quasi 10 milioni di Mol» nel 2016. «Nel 2017 il fatturato è salito a 53,9 milioni con 14,6 milioni di Ebitda» scrive sempre il quotidiano «per arrivare probabilmente a fine 2018 a quasi 66 milioni di giro d’affari e poco meno di 20 milioni di Mol, quindi con una redditività del 30,2%».

Un’inchiesta del Corriere della Sera del marzo 2019 ha invece fatto emergere come «il Twiga di Forte dei Marmi di Flavio Briatore e Daniela Santanché fa 4 milioni di fatturato in un anno e costa d’affitto 17.619 euro. Dunque lo stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, rende 227 volte l’affitto».

A questi numeri si aggiungono asset personali come lo yacht Force Blue, dal valore stimato di circa 20 milioni di dollari e con costi annuali di gestione vicini ai 2 milioni, simbolo tangibile di uno stile di vita che è parte integrante del brand Briatore.

L’attività da imprenditore: il dettaglio delle aziende di Flavio Briatore

Nel 1998 Flavio Briatore insieme al dj Max Correnti crea il marchio Billionaire, dando vita all’omonima discoteca situata a Porto Cervo in Sardegna bissata poi dal Twiga. Successivamente sono state aperte diverse altre sedi come quella di Dubai, Istanbul, Montecarlo e Cortina ma solo d’inverno.

Sempre con l’insegna Billionaire ci sono un marchio di vestiti e accessori di alta moda maschile, il Billionaire Italian Couture, un famoso resort di lusso a Malindi in Kenya oltre all’organizzazione di una serie di eventi mondani.

Adesso la cassaforte di famiglia è il Gruppo Majestas - in società con Francesco Costa - che ha in pancia catene Billionaire, Twiga e Crazy Pizza. Un ecosistema che unisce ristorazione, nightlife e fashion sotto un unico posizionamento: esclusività e alto spendente.

Il modello di business è chiaro: location iconiche, clientela internazionale e pricing premium. È così che Briatore ha costruito un impero che va ben oltre la Formula 1, pur mantenendo un piede nel mondo delle corse grazie al ritorno nel 2024 come advisor Alpine.

Per Flavio Briatore non sono mancati però anche diversi problemi giudiziari. Nel 1990 la Corte di Appello di Milano estingue tramite un’amnistia una condanna per gioco d’azzardo, con la riabilitazione che poi avviene nel 2010 dopo che in precedenza si era rifugiato alle Isole Vergini per sfuggire all’arresto.

Sempre nel 2010 scoppia però il caso Force Blue, il mega yacht dell’imprenditore che viene sequestrato insieme a 1,5 milioni di euro. L’accusa è quella di «aver intestato a una società di comodo lo yacht simulando l’attività di chartering, di aver evaso l’Iva sull’acquisto dell’imbarcazione e di non aver pagato le accise sul carburante per 3,6 milioni di euro».

Dopo una serie di sentenze in secondo grado c’è una condanna a 18 mesi, ma la Cassazione annulla la sentenza di appello disponendo un nuovo procedimento per quanto riguarda l’omissione dell’Iva, mentre per le fatture dispone l’annullamento senza rinvio in quanto il fatto non sussiste. Nel gennaio 2022 alla fine arriva l’assoluzione definitiva per Briatore in quanto «il fatto non costituisce reato».