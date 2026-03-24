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Quanto guadagna Chanel Totti? Il patrimonio della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi

Money.it Guide

24 Marzo 2026 - 18:09

Da giovanissima influencer a concorrente di Pechino Express, la storia di Chanel sembra ricalcare la fama dei genitori: ecco quanto guadagna la figlia d’arte

Quanto guadagna Chanel Totti? Il patrimonio della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi

Chanel Totti è uno dei volti più chiacchierati della nuova generazione di “figli d’arte”. Classe 2007, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è cresciuta sotto i riflettori ma oggi sta provando a costruire una propria identità pubblica. La sua partecipazione a Pechino Express 2026 segna una sorta di prima volta: non più solo “la figlia di”, ma protagonista di un’esperienza televisiva tutta sua.

Eppure, nonostante il debutto in TV, Chanel ha chiarito che il piccolo schermo non è al centro dei suoi piani futuri. Il suo vero interesse guarda altrove, verso i social e il mondo della comunicazione digitale, dove ha già iniziato a muovere passi più che concreti, anche dal punto di vista economico.

Tra viaggi, sponsorizzazioni e una presenza sempre più strutturata online, Chanel rappresenta perfettamente la Gen Z: consapevole della propria immagine e già inserita in dinamiche professionali. Ma dietro ai contenuti social si nasconde anche un business reale. E allora la domanda è inevitabile: quanto guadagna davvero Chanel Totti oggi?

Chi è e cosa fa Chanel Totti nella vita

Chanel Totti nasce a Roma il 13 maggio 2007 ed è la secondogenita di una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano. Cresciuta tra esposizione mediatica e vita privata sotto osservazione, ha imparato presto a gestire la notorietà, mantenendo però un approccio piuttosto riservato.

Dal punto di vista formativo, ha frequentato scuole internazionali sin da bambina, fino al diploma conseguito presso la prestigiosa St. Stephen’s School di Roma, un istituto americano con retta superiore ai 30 mila euro annui. Un percorso che riflette un’educazione orientata alle lingue e a una visione globalizzata. Oggi Chanel ha scelto di proseguire gli studi universitari in un ambito legato alla comunicazione, pur senza avere ancora definito con precisione il suo futuro professionale.

Parallelamente, però, ha già iniziato a lavorare. Subito dopo la maggiore età, infatti, si è lanciata nel mondo dei social media, intraprendendo una carriera da influencer. Attiva soprattutto su Instagram e TikTok, è riuscita in poco tempo a costruire una community significativa: oltre 600mila follower su Instagram e più di 100mila su TikTok. Numeri importanti, soprattutto considerando che ha appena 18 anni.

La partecipazione a Pechino Express, in coppia con Filippo Laurino, è stata un’esperienza fuori dagli schemi, vissuta più come sfida personale che come ambizione televisiva. Non a caso, ha ribadito più volte che la TV non rappresenta una carriera da perseguire, almeno per ora.

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Quanto guadagna Chanel Totti?

Arriviamo al punto centrale: quanto guadagna Chanel Totti oggi?

Secondo le stime più recenti, la giovane influencer percepisce circa 7.500 euro per ogni post sponsorizzato pubblicato sui social.

Una cifra che, per una singola foto o un breve video, supera ampiamente lo stipendio medio mensile italiano. Il valore economico dei suoi contenuti è legato soprattutto alla sua audience: centinaia di migliaia di follower e un target giovane, particolarmente appetibile per i brand.

Il suo è quindi un vero e proprio business digitale, costruito su collaborazioni pubblicitarie, ADV e contenuti promozionali. E considerando la crescita costante del suo seguito, è plausibile che i compensi possano aumentare nel breve periodo.

A questo si aggiunge l’esperienza televisiva: la partecipazione a Pechino Express le ha garantito anche un cachet, anche se le cifre precise non sono state rese pubbliche. Si tratta comunque di un primo guadagno legato al mondo dello spettacolo.

Sul fronte patrimoniale, Chanel non risulta ancora titolare di grandi asset personali, ma vive all’interno di un contesto familiare molto florido dal punto di vista economico. Un elemento da considerare è l’assegno di mantenimento: Francesco Totti versa circa 12.500 euro al mese complessivi per i figli a Ilary Blasi, cifra oggi oggetto di revisione anche alla luce del fatto che Chanel ha iniziato a lavorare.

Ovviamente, anche lo stile di vita generale è molto elevato. Una riprova? La festa per i 18 anni organizzata lo scorso anno in una location esclusiva, con un costo superiore ai 30 mila euro.

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