Quanto guadagna un banchiere? Gli stipendi in Italia

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Festa della Mamma 2025, le frasi perfette per gli auguri

Quanto guadagna un banchiere in Italia? Quando si parla di soldi - nel nostro Paese come nel resto del mondo - il primo pensiero è rivolto sempre al mondo delle banche, una galassia molto prestigiosa all’interno della quale in molti sognano di poter lavorare.

Un banchiere è una figura professionale che svolge un ruolo di responsabilità all’interno del sistema bancario, ma occorre fare una precisazione.

In senso stretto con il termine banchiere viene indicato chi dirige una banca o un’istituzione finanziaria, oppure chi opera con capitali propri nel settore.

Nel linguaggio comune però ormai spesso si usa impropriamente questo termine per riferirsi anche a chi lavora in banca come impiegato, consulente o direttore di filiale.

Stando agli ultimi dati aggiornati al 2024, in Italia ci sono circa 270.000 i banchieri: ben 240.000 sono gli impiegati e consulenti, 20.000 quadri direttivi e infine 2.000 dirigenti.

Fatte queste dovute premesse, vediamo allora nel dettaglio quali sono gli stipendi medi dei banchieri in Italia, dando uno sguardo poi a quanto guadagna chi lavora in banca in base alla tipologia di inquadramento.

Lo stipendio di un impiegato di banca Come abbiamo visto in Italia la grande maggioranza dei banchieri - intendendo la totalità dei lavoratori nel sistema bancario - è formata da impiegati. Naturalmente lo stipendio medio di un impiegato bancario in Italia può subire marcate variazioni a seconda della banca in cui si lavora e all’anzianità nel servizio. Per capire l’ammontare degli stipendi possiamo fare riferimento allora al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore bancario: stando ai dati aggiornato al primo settembre 2024, queste sono le retribuzioni minime mensili lorde per le aree professionali. Area Unificata (ex 1ª e 2ª area): 2.420,02 euro

3ª Area Professionale - 1° livello: 2.676,62 euro

3ª Area Professionale - 2° livello: 2.821,13 euro

3ª Area Professionale - 3° livello: 2.986,15 euro

3ª Area Professionale - 4° livello: 3.256,90 euro A questi importi si poi si devono aggiungere scatti di anzianità, premi di produttività e altri benefit aziendali. Mediamente un impiegato di banca riceve uno stipendio da 2.500 euro lordi al mese, equivalenti a circa 30.000 euro lordi annui: per chi entra in banca la retribuzione lorda annua si aggira sui 25.000 euro, mentre chi ha una maggiore esperienza può arrivare a guadagnare anche più di 37.000 euro. leggi anche Stipendi della Banca d’Italia, ecco quanto guadagnano funzionari e impiegati

Lo stipendio di un consulente di banca Un consulente di banca - ovvero la persona che aiuta e consiglia i clienti su come gestire i propri soldi - invece avrebbe uno stipendio medio maggiore rispetto a quello degli impiegati, con le stesse differenze in base al grado di anzianità. Un consulente bancario dipendente in Italia riceve uno stipendio medio pari a circa 33.196 euro lordi annui. Un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede - ex promotore finanziario - ha invece uno stipendio medio di circa 57.000 euro lordi annui. In media un consulente di banca in Italia ha uno stipendio di circa 42.000 euro lordi annui, equivalenti a 3.500 euro lordi al mese, ma a questi soldi spesso vanno aggiunti bonus legati alle performance che possono variare dal 30% al 50% della retribuzione base. leggi anche Lo stipendio del consulente finanziario, ecco quanto guadagna

Lo stipendio di un dirigente di banca Lo stipendio di un direttore di banca in Italia può variare - e anche di molto - in base a diversi fattori come l’istituto bancario, la dimensione della filiale e l’esperienza del professionista. Ecco qual è la stima degli stipendi lordi di un direttore di banca in Italia in base alla grandezza della filiale gestita. Direttore di filiale piccola : tra 40.000 e 70.000 euro lordi all’anno.

: tra 40.000 e 70.000 euro lordi all’anno. Direttore di filiale media : tra 70.000 e 90.000 euro lordi all’anno.

: tra 70.000 e 90.000 euro lordi all’anno. Direttore di una grande filiale o area manager : tra 90.000 e 150.000 euro lordi all’anno.

: tra 90.000 e 150.000 euro lordi all’anno. Direttore generale di una banca nazionale: può superare i 500.000 euro annui. In base al contratto collettivo nazionale, è possibile stabilire qual è lo stipendio mensile di un direttore di banca, con la cifra che varia a seconda di quanti addetti siano presenti nella filiale. Direttori di banca filiale da 5 a 6 addetti: 3.700 euro

Direttori di banca filiale da 7 addetti: 3.900 euro.

Direttori di banca filiale da 8 a 9 addetti: 4.300 euro.

Direttori di banca filiale da10 addetti in poi: 5.100 euro. A questi stipendi si possono aggiungere bonus basati sui risultati della filiale e benefit - che vedremo meglio nel prossimo capitolo -, assicurazioni e fondi pensione integrativi. leggi anche Quanto guadagnano i manager delle banche italiane?