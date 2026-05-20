Alessandra Mussolini è da decenni uno dei volti più riconoscibili e anche controversi della scena italiana, capace di muoversi con disinvoltura tra politica, televisione e spettacolo. Il cognome importante non è stato un peso, dato che è riuscita negli anni a districarsi in diversi settori senza mai per questo finire lontana dai riflettori.

Ma calcolare con precisione quanto guadagna e a quanto ammonta il suo patrimonio è tutt’altro che semplice: in carriera ha accumulato entrate da fonti molto diverse, dalla lunga carriera parlamentare alle comparsate televisive, dai reality ai film, fino all’album e al libro. A rendere ancora più complesso e sfaccettato il quadro economico, c’è ora la vittoria al Grande Fratello VIP 2026, l’edizione condotta da Ilary Blasi, che ha consacrato definitivamente la sua seconda vita da personaggio dello spettacolo. Un trionfo che, tra cachet record e montepremi, ha aggiunto un capitolo inedito alla sua già ricca storia professionale.

Chi è Alessandra Mussolini: biografia e carriera

Alessandra Mussolini nasce a Roma il 30 dicembre 1962, figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella dell’attrice Sophia Loren (zia di Alessandra). La sua notorietà è storicamente legata all’essere nipote di Benito Mussolini, ma nel tempo ha costruito un percorso personale articolato e per certi versi sorprendente.

Fin da giovanissima recita in alcuni film - tra cui Una giornata particolare di Ettore Scola - e tenta anche la strada della musica, pubblicando l’album Amore nel 1982.

La sua carriera politica è stata lunga e discontinua: è stata deputata della Repubblica italiana nella 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 16ª legislatura, ha ricoperto il ruolo di segretaria del Senato tra il 2013 e il 2014, e ha poi svolto l’incarico di europarlamentare dal 2014 al 2019. Nel corso degli anni ha anche mostrato un’evoluzione delle sue posizioni, avvicinandosi su alcune battaglie ai diritti civili e dichiarandosi, ad esempio, favorevole al ddl Zan.

Negli ultimi anni ha però preso una direzione netta: addio alla politica, spazio allo spettacolo. Dal 2020 in poi ha partecipato come opinionista e concorrente a numerosi programmi televisivi: Non è la D’Urso su Canale 5, Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e Tale e quale show su Rai. Il coronamento di questa nuova fase è arrivato nel 2026 con la partecipazione - e la vittoria - al Grande Fratello VIP, l’edizione con Ilary Blasi al timone, tornata alla guida del reality dopo il controverso allontanamento di Alfonso Signorini. Un cast d’eccezione, con nomi come Adriana Volpe, Antonella Elia e Raimondo Todaro, e Mussolini nel ruolo di protagonista assoluta.

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Quanti soldi ha vinto Alessandra Mussolini con il trionfo al Grande Fratello VIP?

La vittoria al Grande Fratello VIP 2026 ha portato ad Alessandra Mussolini un montepremi di 100.000 euro, di cui però solo la metà, circa 50.000 euro, resta nelle sue tasche: gli altri 50.000 vengono devoluti in beneficenza a un’associazione scelta dalla vincitrice stessa.

Ma il vero colpo economico non è il montepremi: è il cachet, rimasto a lungo nell’ombra delle indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Mussolini avrebbe inizialmente concordato con la produzione una cifra di 350.000 euro, indipendentemente dalla durata della permanenza nella Casa. Una somma già di per sé record per il reality. Con il prolungarsi della sua partecipazione, la cifra sarebbe però lievitata di ulteriori 200.000 euro per le puntate aggiuntive, arrivando a un totale stimato di circa 550.000 euro.

Si tratterebbe, se confermato, del cachet più alto mai corrisposto a un concorrente nella storia del Grande Fratello VIP italiano.

Quanto guadagna Alessandra Mussolini: il patrimonio nel tempo

Ricostruire il patrimonio di Alessandra Mussolini richiede di mettere in fila fonti di reddito molto eterogenee, accumulate nell’arco di decenni. Sul fronte politico, come deputata in cinque legislature ha percepito un’indennità lorda di 11.703€ al mese, mentre come senatrice l’indennità mensile lorda era di 11.555€. A queste cifre si sommano rimborsi spese e indennità accessorie che portavano gli importi netti reali sensibilmente più in alto, nell’ordine dei 14.000-16.000€ mensili.

Come europarlamentare, dal 2014 al 2019, lo stipendio base si aggirava intorno agli 8.000€ lordi mensili, cui si aggiungevano indennità per le spese e un gettone di presenza di 304€ al giorno: tutto sommato, tra rimborsi e gettoni, la retribuzione mensile effettiva si collocava tra i 16.000 e i 19.000€.

Sul fronte televisivo, la partecipazione a Ballando con le stelle garantisce ai concorrenti un compenso fino a 30.000€ a puntata, mentre le presenze come opinionista fissa nei programmi di Barbara D’Urso su Canale 5 venivano retribuite fino a 3.000€ a puntata. A questi si aggiungono i diritti d’autore - per quanto limitati - dell’album Amore e del libro Se ci fosse ancora lui, scritto nel 2009 a quattro mani con Claudio Sabelli Fioretti.

Sul piano del patrimonio mobiliare e immobiliare, va infine ricordato che Mussolini è socia e amministratrice di Carocla srl, società attiva nell’acquisto e nella vendita di immobili, che contribuisce a strutturare in modo più solido la sua posizione patrimoniale complessiva. Un patrimonio costruito mattone dopo mattone (letteralmente e non) lungo oltre quarant’anni di carriera.