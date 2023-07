Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci: il patrimonio dell’ex moglie di Briatore

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che la presentatrice nativa di Soverato è uno dei personaggi televisivi del momento grazie al successo di Battiti Live, l’evento musicale in onda su Italia Uno.

Negli anni Gragoraci oltre ad aver fatto parte del cast del Grande Fratello Vip 5, oltre a condurre diversi programmi televisivi come Made in Sud ha preso parte a film e serie Tv, scrivendo anche un libro nel 2014 di favole e ricette per bambini.

Elisabetta Gregoraci però deve buona parte della sua popolarità - oltre che al coinvolgimento nella vicenda Vallettopoli con la sua posizione che poi è stata archiviata - al matrimonio con Flavio Briatore: dopo la nascita del loro figlio Nathan Falco, la coppia però ha deciso di separarsi nel 2017.

Vediamo allora quanto guadagna Elisabetta Gregoraci, ripercorrendo biografia e carriera per scoprire come è diventata famosa e a quanto ammonta oggi il suo patrimonio.

Elisabetta Gregoraci: guadagni, età, lavoro e biografia

Nata l’8 febbraio 1980 a Soverato, in provincia di Catanzaro, Elisabetta Gregoraci vince nel 1997 il titolo di Miss Calabria e partecipa a Miss Italia. Il concorso di bellezza fa da trampolino di lancio alla sua carriera nel mondo della moda e delle passerelle, arrivando a sfilare anche per Armani e Dolce e Gabbana, per approdare nello show business italiano.

A cavallo tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000, Elisabetta arricchisce il suo curriculum recitando in diverse fiction, tra cui Un medico in famiglia e Il mammo, e apparendo sul grande schermo nei film Il Cielo in una stanza di Carlo Vanzina e C’era un cinese in coma di Carlo Verdone.

Elisabetta trova però il suo habitat naturale nella partecipazione a programmi televisivi, nelle vesti di valletta, conduttrice, inviata o concorrente, dividendo la sua carriera tra Rai e Mediaset.

Tra questi, gli show di maggior successo sono Made in Sud, che l’ha vista impegnata dal 2012 al 2017, insieme tra gli altri a Gigi D’Alessio, e Stasera tutto è possibile, nelle edizioni condotte da Amadeus. Prima, la ricordiamo alla conduzione di Destinazione Sanremo, Buona Domenica, Sipario del TG 4, Celebrity Bisturi!

Oltre alla conduzione di Battiti Live dal 2017 a oggi, nel 2020 Elidabetta Gragoraci è stata una delle protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, con la sua permanenza nella Casa che è durata tre mesi.

Cachet Elisabetta Gregoraci Grande Fratello Vip

A settembre 2020 è stata confermata la sua presenza nel cast del Grande Fratello Vip 5, la seconda esperienza per lei in un reality (nel 2005 ha partecipato a Ritorno al presente). Non è stato reso noto il cachet di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, ma stando alle indiscrezioni i compensi possono andare dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana in base alla popolarità del personaggio, più 8.000 euro a puntata per le ospitate in studio.

Inoltre, se fosse riuscita ad arrivare fino alla fine della competizione, la conduttrice calabrese avrebbe potuto vincere il montepremi di 100.000 euro, di cui metà da devolvere in beneficenza.

Quanto ha guadagnato dal divorzio con Briatore

Un capitolo a parte riguarda invece la sua vita privata. La sua relazione con Flavio Briatore è stata infatti tra le più riprese dalla cronaca rosa negli ultimi anni.

Dopo una frequentazione di due anni, la coppia si è sposata a giugno 2008. Il matrimonio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è finito nel 2017. I due hanno un figlio, Nathan Falco, di 10 anni.

A riguardo, così scrisse Il Giornale nel 2017 in merito ai termini all’accordo sulla separazione tra Gregoraci e Briatore: “Oggi si tirano le fila e si fanno i conti. Separazione consensuale, dunque decisa per non turbare l’amatissimo figlio Nathan Falco. E proprio per questo motivo lei continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da lui. E se a Briatore resterà la splendida casa di Londra, comprata ben prima di conoscerla, quando nella capitale britannica viveva, Elisabetta si terrà un attico a Roma. Quanto all’assegno di mantenimento sarà ovviamente sostanzioso. E ancora: non perderà le quote che possiede nei vari Twiga e Billionaire di Briatore, ai quali s’è aggiunto Cova, nel Principato”.