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Quanto fattura Ruzza Orologi? I conti record (e i profitti) dell’influencer del lusso

Redazione Imprese

13 Aprile 2026 - 18:22

Lorenzo Ruzza ha trasformato il mercato dei segnatempo in un fenomeno social. Ma quanto rende davvero il suo business a Milano? Analizziamo i dati di bilancio con i dati di Money Aziende.

Quanto fattura Ruzza Orologi? I conti record (e i profitti) dell’influencer del lusso

Il settore dell’orologeria di lusso in Italia ha un volto e una voce inconfondibili: quelli di Lorenzo Ruzza.

Da semplice commerciante a vero e proprio fenomeno mediatico, Ruzza ha saputo cavalcare l’onda dei social network (TikTok e Instagram in primis) per abbattere le barriere di un mondo spesso percepito come esclusivo e polveroso, rendendolo accessibile, dinamico e, per certi versi, pop.

Chi è Lorenzo Ruzza: dalla vetrina ai social

La storia di Lorenzo Ruzza è quella di un’ascesa fulminea basata su una comunicazione diretta, talvolta provocatoria, ma estremamente efficace. Partito con una piccola attività, ha intuito prima di altri che il mercato dell’usato garantito e dei «pronta consegna» (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet) poteva trovare nei social una piazza commerciale senza precedenti.

Le sue tappe come influencer lo hanno visto trasformarsi da «commerciante di Milano» a punto di riferimento nazionale.

Con lo slogan «La vita è un soffio», Ruzza non vende solo orologi, ma uno stile di vita e una competenza tecnica filtrata da una personalità strabordante. Ma dietro i video virali e le strette di mano ai VIP, cosa dicono i numeri? Grazie ai dati di Money Aziende, siamo in grado di analizzare lo stato di salute della sua società, la Ruzza Orologi SRL.

I numeri di Ruzza Orologi SRL: fatturato oltre i 35 milioni
In attesa dei dati 2025, disponibili quando depositerà il bilancio, il 2024 si è confermato un anno di forte espansione per l’azienda con sede in Via Cesare Battisti a Milano.

Secondo i dati di bilancio, la Ruzza Orologi SRL ha registrato ricavi totali per €35.950.421, segnando una crescita del 22,17% rispetto all’anno precedente.

Se osserviamo il trend degli ultimi tre anni, l’accelerazione è evidente:

2022: € 23,4 milioni
2023: € 29,4 milioni
2024: € 35,9 milioni

Un incremento costante che dimostra come il modello di business basato sulla visibilità digitale continui a drenare vendite e fatturato.

Utili e costi: l’analisi della redditività

Nonostante il boom dei ricavi, il bilancio 2024 mostra anche un aumento significativo della struttura dei costi. Le spese totali sono lievitate a €32.122.963, con un incremento del 26,7% rispetto al 2023. Questa crescita dei costi, superiore in termini percentuali a quella dei ricavi, ha portato a una leggera flessione della redditività netta.

L’utile d’esercizio 2024 è in calo del 7,07% rispetto al 2023. Tuttavia, resta un dato estremamente solido per un’azienda che conta una media di 4 dipendenti, a testimonianza di una struttura molto snella ed efficiente dove il valore aggiunto è dato quasi interamente dal brand e dalla capacità di intermediazione del titolare.

Il dato sull’utile netto è disponibile su Money Aziende.

Infine, la società è una SRL unipersonale, con il capitale sociale di 10.000 euro interamente detenuto da Lorenzo Ruzza stesso.

Cosa ne pensi? Il successo di Lorenzo Ruzza è meritato? I suoi risultati sarebbero replicabili da un suo concorrente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Analisi di bilancio
# Orologi
# Storie di successo

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