Quanto fattura Elodie? Oltre la musica, un business da oltre 1 milione di euro

3,7 milioni di follower su Instagram, dischi di platino, sold out ovunque. Ma la vera hit di Elodie è il modo in cui ha trasformato sé stessa in un’impresa di successo.

Dietro a un look iconico e una voce che riempie stadi, c’è una mente imprenditoriale che sa come far fruttare ogni nota, ogni post, ogni apparizione. Il suo è un caso da manuale di personal branding evoluto, che parte dalla musica e finisce in azienda, con una società vera, strutturata, con bilanci pubblici e immobili intestati.

Parliamo di oltre 1,3 milioni di euro di ricavi all’anno, un flusso di cassa in crescita costante e un’identità commerciale che vale oro. Non è solo una popstar, ma è uno dei brand più forti della scena italiana.

Vediamo come Elodie è riuscita a trasformare il talento in un business solido, con un fatturato che supera il milione di euro.

Quanto fattura Elodie Elodie è molto più di una popstar. La sua società Margarita Srl, fondata nel 2020 e controllata per il 99% da lei stessa (con l’1% affidato alla sorella Fey), ha chiuso il 2024 con un fatturato da 1.386.584 euro, in crescita del +19% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda di 257.293 euro (+44%). In appena due anni, i ricavi sono più che raddoppiati: nel 2022 si fermavano a 689.000 euro. Oggi Margarita Srl è una macchina da business ben oliata, capace di trasformare musica, cinema, moda e personal branding in flussi di cassa solidi. L’utile netto ha toccato quota 164.000 euro, segnando una crescita del +43,6% in soli 12 mesi. Le socie hanno deciso di non distribuire dividendi, destinando l’intero utile a riserva, portando così il patrimonio netto a 618.000 euro. Inoltre, la liquidità in cassa ha superato gli 842.000 euro, in crescita del +47,7% rispetto al 2023. Un segnale forte, che racconta di una gestione aziendale attenta, trasparente e con le idee chiare sul futuro. Quello che colpisce davvero è la visione imprenditoriale: Margarita Srl ha ben 28 oggetti sociali, che spaziano dalla consulenza discografica alla pubblicità, dalla progettazione di loghi e marchi al merchandising, fino alla produzione audio-video. Un vero e proprio ecosistema creativo in cui Elodie trasforma il suo talento in asset economici concreti. Oggi Margarita Srl non si limita a gestire l’attività artistica di Elodie, ma è il centro nevralgico di un brand da milioni di euro, con fondamenta sempre più solide e un’identità commerciale in continua evoluzione.