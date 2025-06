Quanto fattura Barilla? Il regno della pasta ora è a rischio dazi

Quanto vale il regno della pasta più famosa al mondo? Barilla è sinonimo di “Made in Italy” a tavola. Ma non è solo il marchio per eccellenza di spaghetti e sughi. È una vera e propria macchina da guerra del “Made in Italy”, capace di generare oltre 4,8 miliardi di euro di fatturato annuo, non solo per merito dei rigatoni.

Dietro il suo logo blu, familiare come la tovaglia a quadretti della nonna, c’è un impero industriale familiare che dura da quattro generazioni e da quasi 150 anni. Dal primo panificio aperto a Parma nel 1877 a oggi, Barilla è diventata una multinazionale da 8.700 dipendenti e 30 stabilimenti nel mondo, con una presenza in più di 100 Paesi. Numeri che fanno girare la testa, considerando che stiamo parlando (soprattutto) di farina, acqua e un po’ di sale.

Ma come fa un’azienda che produce pasta e biscotti a macinare miliardi e a crescere costantemente da anni? E come fa a restare competitiva in un mercato sempre più affollato, più attento alla sostenibilità e con l’incognita dei dazi di Trump?