Quanto costa rifarsi il seno? Tutti i costi in dettaglio

Quali sono i costi di un intervento al seno in Italia? La domanda è una delle più gettonate tra le donne, considerando che l’intervento chirurgico per protesi mammarie è tra quelli maggiormente richiesti nell’ambito estetico e non solo.

Secondo il Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari (RNPM) tra agosto 2023 e febbraio 2025 sono stati circa 39.000 gli interventi effettuati su pazienti dall’età media di 35 anni, per quanto riguarda esigenze puramente estetiche e di 50 anni, per necessità ricostruttive in seguito anche a patologie.

A differenza di quanto si possa pensare, infatti, rifarsi il seno non è solo una scelta strettamente personale, ma spesso è dovuta a motivi di salute che rendono necessario il ricorso alla chirurgia.

Il costo per interventi estetici al seno in Italia (mastoplastica additiva, ovvero l’aumento del seno con protesi) può variare in base a diversi fattori, come la città, l’esperienza del chirurgo, la clinica e il tipo di protesi utilizzata.

Per conoscere in modo più dettagliato i prezzi degli interventi e gli eventuali costi aggiuntivi, di seguito alcune delucidazioni sul tariffario per rifarsi il seno.

Quali sono i costi di ognuno degli interventi? La risposta è una media dei prezzi praticati in cliniche sul territorio nazionale. In sintesi, rifarsi il seno può costare dai 4-5 mila fino ai 10 mila euro con queste specificazioni:

Ma non solo, sempre più donne decidono di sottoporsi a una mastoplastica sospensiva, meglio conosciuta come lifting al seno o mastopessi . Quest’ultimo consente di sollevare il seno cadente, donando un aspetto rimodellato e pieno. Entrando nei dettagli il chirurgo plastico effettua delle incisioni in varie zone delle singole mammelle e lavora sulle relative forme e dimensioni.

In alternativa, è possibile optare per il lipofilling al seno . Si tratta di un’operazione che non prevede l’utilizzo di protesi. Bensì viene prelevato del grasso da un’altra parte del corpo della paziente, per poi innestarlo nel seno.

La mastoplastica additiva , invece, è un’operazione chirurgica che prevede l’innesto di protesi mammarie , generalmente in silicone, per aumentare il volume del seno e dare la forma desiderata.

La chirurgia al seno si divide tra mastoplastica additiva e mastoplastica riduttiva . Quest’ultima, come facilmente intuibile dal nome, è volta ridurre le dimensioni di un seno particolarmente voluminoso oppure a correggere un’asimmetria che può essere conseguenza di cause cliniche o naturali. Per ottenere il risultato desiderato viene eliminata parte dei tessuti che formano le mammelle stesse.

Per esempio, stando ad alcuni dati forniti da siti web di cliniche specializzate nella mastoplastica e operative in Italia, i prezzi cambiano nelle città con queste specificazioni:

Bisogna considerare che in alcune città, come Roma e Milano, ad esempio, potrebbero essere applicati dei costi più alti rispetto ad altre zone. Il costo della vita, la domanda locale e la disponibilità di chirurghi specializzati cambiano da regione a regione e anche città. Per questo, il prezzo per rifarsi il seno varia in base al territorio .

Rifarsi il seno gratis in Italia è molto raro, ma ci sono eccezioni in cui l’intervento può essere coperto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) . In questi casi, non si tratta di chirurgia estetica ma ricostruttiva o funzionale, legata a motivi medici.

Quanto costa rifarsi il seno all’estero?

Sempre al fine di abbattere i costi per rifare il seno, inoltre, molte donne valutano la possibilità di affidarsi a una clinica fuori dai confini nazionali.

Tra gli Stati più conosciuti in cui si effettuano interventi di mastoplastica si citano la Svizzera e la Germania dove i prezzi sono in linea con quelli nostrani. In particolare il costo medio è pari a 6 mila euro in Germania e può raggiungere quota 11 mila euro in Svizzera. Come già visto, ad esempio, con i costi di un trapianto di capelli, le tariffe sono decisamente più basse in altri Paesi come Albania, Croazia e Turchia, dove mediamente i prezzi oscillano da 3 mila a 4 mila euro.

Proprio come in Italia, anche all’estero è possibile trovare cliniche in grado di garantire elevati standard di cura e conosciute a livello internazionale. Prima di sottoporsi a un intervento di questo tipo, comunque, è importante svolgere una ricerca sulla struttura di riferimento, sul chirurgo e sulle metodiche utilizzate.

La buona riuscita della mastoplastica, d’altronde, dipende dalle abilità e serietà del chirurgo che effettua l’intervento. Il costo, comunque, non deve essere l’unico parametro da prendere in considerazione. Rifare il seno, d’altronde, vuol dire intervenire sul proprio corpo e per questo motivo è fondamentale affidarsi solamente a professionisti del settore, a prescindere dal prezzo.