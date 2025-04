I costi del trapianto di capelli in Italia e nel mondo

Quanto costa fare un trapianto di capelli? Visto che questo tipo di intervento è sempre più in voga sia in Italia sia nel resto del mondo, occorre fare chiarezza su prezzi e modalità.

Secondo l’ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), nel 2022 si sono registrati circa 703.000 interventi di trapianto di capelli a livello globale, con un aumento del 30% rispetto al 2019 segno che la domanda è in forte crescita.

Per prima cosa occorre chiarire che il trapianto di capelli è un intervento chirurgico estetico che ha lo scopo di ripopolare le aree calve o diradate del cuoio capelluto con i propri capelli, prelevandoli da zone dove sono ancora folti, di solito la nuca o i lati della testa. È una soluzione permanente contro la calvizie, soprattutto quella androgenetica, cioè ereditaria.

Allora come funziona il trapianto di capelli? Il principio di base è che i capelli prelevati da certe aree del cuoio capelluto - la “zona donatrice” - mantengono le loro caratteristiche genetiche anche dopo essere stati trapiantati, continuando a crescere normalmente anche nella nuova posizione.

L’intervento si svolge in anestesia locale ed è minimamente invasivo, anche se richiede diverse ore; i risultati finali del trapianto si vedono dopo 9-12 mesi, i capelli trapiantati sono permanenti ma quelli nativi possono continuare a cadere.

Vediamo allora nel dettaglio quanto costa un trapianto di capelli in Italia, quanto nel resto d’Europa e del mondo e quali sono le varie tipologie di intervento.

Se avete intenzione di fare un trapianto di capelli c’è una cosa che subito deve essere ben chiara: prima dell’intervento occorre fare una valutazione personalizzata in quanto non tutti sono candidati ideali .

Quanto costa il trapianto di capelli in Italia?

Il costo del trapianto di capelli in Italia può variare significativamente a seconda della tecnica utilizzata, della clinica, della città e della specifica situazione del paziente.

Uno dei fattori che influisce di più sul prezzo è l’area che si dovrà trattare, oltre alla sua estensione e il tipo di risultato che si desidera ottenere. Consultando i prezzi dei listini messi a disposizione dalle varie cliniche è possibile fare una stima di quanto costi l’operazione.

In Italia il costo medio per un trapianto di capelli varia da 3.000 a 7.000 euro. Per poter conoscere i prezzi delle singole e diverse operazioni è possibile osservare la seguente tabella.

Tipo di Trapianto Costi Trapianto di capelli 1.500 - 6.000 euro Trapianto di capelli mega seduta (8.000 o più bulbi piliferi) 6.000 - 7.500 euro Correzione di vecchio trapianto 2.000 - 6.000 euro Trapianto della barba 1.000 - 5.500 euro Trapianto delle sopracciglia 1.000 - 3.000 euro Trapianto dei peli del pube 1.000 - 3.000 euro

Prima di prendere in considerazione un trapianto di capelli, è bene accertarsi che ci sono degli step da fare oltre alle sedute specifiche dedicate all’intervento.

visita preliminare : una visita iniziale con un chirurgo specializzato può costare tra i 100 e i 300 euro;

: una visita iniziale con un chirurgo specializzato può costare tra i 100 e i 300 euro; analisi e test : prima dell’intervento, potrebbe essere necessario eseguire test del sangue e altre analisi, con un costo aggiuntivo di circa 100-200 euro.

: prima dell’intervento, potrebbe essere necessario eseguire test del sangue e altre analisi, con un costo aggiuntivo di circa 100-200 euro. medicazioni e farmaci post-operatori : i costi per le medicazioni e i farmaci post-operatori possono variare da 50 a 200 euro.

: i costi per le medicazioni e i farmaci post-operatori possono variare da 50 a 200 euro. follow-up: le visite di controllo dopo l’intervento possono essere incluse nel costo totale o avere un costo separato che vari dai 50 ai 150 euro ciascuna.

Va anche considerato che alcune città, come Milano e Roma, potrebbero avere costi di base maggiori rispetto ad altre località, sebbene, al tempo stesso, offrano una maggiore presenza di cliniche altamente specializzate.

E non va nemmeno dimenticato che la situazione (medico-fisica) del paziente ha un peso specifico non indifferente per ciò che riguarda l’excursus dell’operazione, con un impatto notevole sul budget. Per esempio più è avanzata la calvizie e maggiore sarà il numero di follicoli necessari, aumentando il costo. Lo stesso discorso si può fare per quei pazienti che necessitano di trattamenti aggiuntivi pre e post-operatori.