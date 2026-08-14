Rispondere alla domanda “Quanto costa pitturare casa?” in maniera oggettiva è impossibile. Dipende molto dal tipo di lavoro che si vuole fare, dai mq delle stanze, dalle tecniche che si vogliono utilizzare, dal tipo di vernice e via discorrendo. Un conto è dare una mano di pittura lavabile su pareti in buono stato, un altro è dover rasare, stuccare crepe, trattare muffa o rimuovere una vecchia carta da parati prima di iniziare.

Il costo per imbiancare casa in Italia oscilla in media tra i 5 e i 15 euro al mq per un intervento standard, ma può salire fino a 20-35 euro al mq quando servono lavorazioni preparatorie e finiture particolari.

In questa guida, ti mostriamo tutti i prezzi aggiornati suddivisi per tipologia di lavoro, esempi concreti calcolati su appartamenti e villette e tutte le voci che i preventivi spesso non includono ma che possono far lievitare il conto finale.

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Quanto costa pitturare casa al mq

Per gli interni, il prezzo da pagare per pitturare casa dipende soprattutto da quanto lavoro di preparazione serve prima della vernice vera e propria. Ecco una tabella riepilogativa:

Tipo di intervento Prezzo al mq (2026) Sola manodopera imbianchino 3€ - 10€ Tinteggiatura standard (materiali + manodopera) 5€ - 15€ Tinteggiatura con rasatura, stuccatura o pitture speciali 20€ - 30€ Pittura lavabile o antimuffa (sovrapprezzo) +2€ - 8€ Soffitto a calce 5€ - 11€ Soffitto a tempera/idropittura/smalto 11€ - 19€

Un servizio più completo che include protezione di pavimenti e infissi, due mani di pittura, piccole stuccature e pulizia finale può arrivare tra i 14 e i 23 euro al mq. Su questa base, un monolocale di 60 mq costa indicativamente tra i 500 e i 1.200 euro, mentre un appartamento di 100 mq va da 1.000 a oltre 2.500 euro.

Quali sono i fattori che fanno cambiare il prezzo

Ci sono diversi elementi che possono incidere più di altri sul preventivo finale, a partire dallo stato delle pareti. Eventuali crepe, muffa o vecchio intonaco da ripristinare possono aggiungere fino a 15-30 euro al mq solo per riportarle in buono stato, un costo che raramente è incluso nel preventivo iniziale perché non è quantificabile finché non si rimuovono carta da parati o vecchie finiture.

Importante anche il tipo di pittura. Una lavabile standard costa 8-12 euro al litro e copre 10-12 mq per litro con due mani, una pittura traspirante di fascia alta arriva a 20-30 euro al litro, quasi triplicando quindi la spesa in materiali.

Per ciò che riguarda altezza e accessibilità, soffitti alti o ambienti difficili da raggiungere possono aumentare il costo fino al 30%. Vanno poi considerate le tempistiche. Per lavori urgenti o eseguiti in ambienti abitati, c’è spesso una maggiorazione del 10-25%.

Infine devi inevitabilmente tenere in considerazione la zona geografica. Il Nord Italia tende ad avere tariffe di manodopera leggermente più alte rispetto al Centro-Sud.

Per avere un’idea più precisa sui costi concreti da affrontare per pitturare casa, prendiamo come esempio un appartamento di 75 mq con carta da parati da rimuovere in soggiorno e camera.

Il preventivo base dell’imbianchino per la tinteggiatura completa è di circa 2.800 euro, ma se sotto la carta da parati emergono zone di intonaco danneggiate, i lavori di recupero possono portare il totale tra 5.000 e 7.000 euro.

È per questo motivo che è sempre consigliabile chiedere un sopralluogo prima di firmare e di non fidarsi di un preventivo dato solo al metro quadro senza aver visto le pareti.

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Quanto costa pitturare gli esterni

Gli esterni costano sensibilmente di più rispetto agli interni, poiché richiedono pitture resistenti agli agenti atmosferici e il montaggio di un ponteggio. Ecco una tabella riepilogativa dei prezzi al mq nel 2026:

Tipo di pittura per esterni Prezzo al mq Pittura tradizionale (silicati, calce) 12,50€ - 30€ Pittura complessa (silossanica, quarzo) 14,50€ - 35€ Intervento completo con ponteggio incluso 55€ - 70€ Pulizia preliminare della facciata 5€ - 30€

Come materiale grezzo, il quarzo parte da circa 7 euro al mq, la calce da 10 euro al mq e la silossanica da 11 euro al mq. Ma è il ponteggio a fare la vera differenza sul totale.

Per una casa di 100 mq, pitturare la facciata può costare dai 2.500 ai 3.500 euro. Per una villetta di 150 mq, il prezzo sale a un range compreso tra i 3.500 e i 5.000 euro. Una casa di 200 mq può costare circa 4.500 euro, mentre per una di 300 mq si sale a 6.000-7.000 euro. Infine, per una villa di 500 mq i costi da sostenere schizzano fino a 10.000 euro.

Quali sono le voci nascoste da controllare nel preventivo

Prima ancora di firmare, verifica sempre che il preventivo specifichi le seguenti voci nascoste:

Quale pittura è inclusa nel prezzo . Un preventivo a 8 euro al mq che poi prevede una pittura da 25 euro al litro non torna e qualcuno dovrà coprire la differenza;

. Un preventivo a 8 euro al mq che poi prevede una pittura da 25 euro al litro non torna e qualcuno dovrà coprire la differenza; Se sono incluse stuccatura e rasatura . In caso contrario, se sono lavorazioni a parte da quotare dopo il sopralluogo, il prezzo sale;

. In caso contrario, se sono lavorazioni a parte da quotare dopo il sopralluogo, il prezzo sale; La protezione di pavimenti e infissi . Chiedi se ci sono teli e nastro, che un professionista dovrebbe includere sempre;

. Chiedi se ci sono teli e nastro, che un professionista dovrebbe includere sempre; Il numero di mani di pittura previste. Una sola mano spesso non basta per una copertura uniforme.

Quali sono i bonus fiscali 2026

Per il 2026, restano confermate le aliquote del Bonus Ristrutturazioni con il 50% di detrazioni IRPEF per gli interventi sull’abitazione principale e il 36% per le seconde case. Il tutto entro un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Attenzione però, perché la sola tinteggiatura, se eseguita come intervento isolato, non dà generalmente diritto alla detrazione. Rientra nel bonus solo se fa parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia. Vale la pena verificare con un tecnico o con il proprio commercialista, prima di dare per scontata la detrazione.

Come risparmiare sul costo finale

Sei convinto di voler imbiancare casa ma vuoi risparmiare? Il consiglio più utile rimane quello di richiedere più preventivi, almeno 3 da professionisti diversi con sopralluogo incluso. Dopo aver raccolto tutti i dati, confronta non solo il prezzo ma anche cosa è compreso.

Un preventivo conveniente ha un prezzo competitivo e include materiali, mani di pittura, preparazione delle superfici e pulizia finale. Cerca poi di programmare i lavori nei periodi di minore richiesta, generalmente fuori dai mesi estivi. Questo può aiutare a ottenere condizioni più vantaggiose, considerando che molte imprese hanno tariffe più flessibili quando il calendario è meno affollato.