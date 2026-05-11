Ecco quello che c’è da sapere. A circa 30 giorni dal calcio d’inizio dell’11 giugno, il Mondiale FIFA 2026 si avvia a diventare il torneo più caro della storia per chi vuole essere allo stadio.

I biglietti a prezzo ufficiale vanno oggi da 60 a 10.990 dollari (da circa 55 a 10.200 euro). Il costo medio totale per un tifoso americano che voglia assistere a una sola partita - biglietto, due notti d’albergo, voli, cibo e qualche attrazione - è di circa 5.440 dollari (poco più di 5.000 euro), con Boston città più cara a 7.589 dollari e Seattle la più economica a 3.287 dollari.

L’8 maggio, poi, la FIFA ha triplicato il prezzo dei migliori biglietti disponibili per la finale, portandoli a 32.970 dollari, mentre sul suo stesso marketplace ufficiale compaiono annunci di rivendita oltre gli 11 milioni di dollari.

Questo è l’aspetto del dynamic pricing applicato al più grande evento sportivo mai ospitato in territorio statunitense.

Quanto costano davvero i biglietti del Mondiale 2026?

Non esiste più un «prezzo del biglietto». Per la prima volta nella storia del torneo, la FIFA ha adottato il dynamic pricing - lo stesso modello usato dalle compagnie aeree, dove il prezzo fluttua in tempo reale in base a domanda, avversario, città e categoria di posto.

Sulla piattaforma ufficiale FIFA, i biglietti della fase a gironi vanno oggi da circa 380 a 4.105 dollari (da 350 a 3.800 euro). Circa il 25% dei posti per i gironi è ancora disponibile sotto i 300 dollari, e la FIFA ha riservato una fascia limitata di «fan tickets» a 60 dollari su tutte le 104 partite, come concessione di fronte alle proteste. Gli ottavi partono più in alto; quarti e semifinali salgono in fretta.

La finale del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, in programma il 19 luglio, è il dato che fa più rumore. Il prezzo ufficiale di partenza andava da 1.490 dollari (Categoria 3) a 10.990 dollari (Categoria 1), più una commissione FIFA del 15%. Poi, l’8 maggio, la FIFA ha rilasciato una nuova tornata di biglietti «best available» per la finale a 32.970 dollari - circa il triplo del precedente prezzo ufficiale massimo. La FIFA non controlla i prezzi di rivendita, ma sul suo stesso marketplace di scambio sono comparsi annunci di biglietti singoli per la finale oltre gli 11 milioni di dollari. Su StubHub, i posti più economici per la finale partono oggi da circa 5.600 dollari.

Per dare un termine di paragone: il biglietto più costoso della finale del Mondiale di Qatar 2022 era circa 1.604 dollari. La finale del 2026 viaggia quindi a un costo pari a circa 20 volte quello dell’ultima finale mondiale, appena quattro anni fa. Per una guida completa al torneo - format, calendario, città ospitanti e situazione delle Nazionali - resta utile il nostro speciale Mondiali 2026, senza l’Italia: tutte le squadre qualificate, i gruppi e le sedi di gioco.

Perché la finale è schizzata a 32.970 dollari?

Due ragioni, entrambe di pura economia.

Primo, la domanda supera di gran lunga l’offerta. La FIFA ha allargato il torneo da 32 a 48 squadre e da 64 a 104 partite, ma la finale resta una sola partita in uno stadio da circa 82.500 posti. La domanda da parte di hospitality aziendali, viaggiatori internazionali e comunità di diaspora basate negli Stati Uniti è ai massimi storici dal sorteggio di dicembre 2025.

Secondo, la FIFA sta testando apertamente quanto il mercato americano è disposto ad assorbire. Il presidente Gianni Infantino, difendendo la politica dei prezzi il 6 maggio, ha detto che i biglietti vengono semplicemente prezzati al «valore di mercato statunitense» - paragonabile, nella sua lettura, a un biglietto per il Super Bowl. Una lettera bipartisan della Camera dei Rappresentanti USA inviata il 7 maggio ha contestato quella logica, sostenendo che il dynamic pricing trasforma un evento sportivo globale in un asset speculativo. La FIFA non ha fatto marcia indietro. La commissione del 15% sull’acquirente più il 15% sul venditore applicata dal marketplace ufficiale di rivendita significa che la FIFA incassa due volte su ogni scambio sul secondario - un incentivo strutturale a lasciare che il mercato secondario corra.

Per dare un’idea della quantità di denaro che ruota oggi attorno al calcio ai massimi livelli, la classifica degli sportivi più pagati al mondo resta dominata dal calcio, con Cristiano Ronaldo che ha incassato 275 milioni di dollari nel solo 2025. Il Mondiale è la vetrina. I biglietti, ora, vengono prezzati di conseguenza.

Quanto spende davvero un tifoso per una sola partita?

Il biglietto è solo l’acconto. Il conto vero sta nel viaggio.

Secondo una recente analisi di SoFi costruita sulle 16 città ospitanti, il costo medio totale per assistere a una sola partita - un biglietto, due notti d’albergo, viaggio andata e ritorno, cibo e spese base - si aggira sui 5.440 dollari (circa 5.000 euro). Le differenze tra città sono ampie:

Boston - circa 7.589 dollari , la città ospitante più cara

- circa , la città ospitante più cara New York / New Jersey - subito dietro, trascinata dalle tariffe degli hotel di Manhattan e dal MetLife

- subito dietro, trascinata dalle tariffe degli hotel di Manhattan e dal MetLife Los Angeles , Miami , San Francisco - fascia tra i 5.500 e i 6.500 dollari

, , - fascia tra i 5.500 e i 6.500 dollari Atlanta , Dallas , Houston , Kansas City , Philadelphia - vicine alla media nazionale

, , , , - vicine alla media nazionale Seattle - circa 3.287 dollari, la più economica delle undici città ospitanti USA

Per un tifoso italiano, a queste cifre va aggiunto un volo intercontinentale: i biglietti aerei dall’Europa verso New York, Los Angeles e Miami sono già saliti di oltre il 300% rispetto ai prezzi pre-sorteggio. Una famiglia di quattro persone che voglia seguire un’altra Nazionale lungo la fase a gironi in tre diverse città ospitanti è realisticamente di fronte a un’estate a cinque cifre.

Hotel, voli, parcheggi: dove si nasconde la spesa vera

Il biglietto è la cifra visibile. Sono i sovrapprezzi del viaggio a fare il danno maggiore.

Hotel. Le tariffe medie nelle città ospitanti nel 2026 sono salite di oltre il 300% rispetto alla stessa settimana del 2025, dopo che il sorteggio di dicembre 2025 ha definito quali squadre giocano dove. I picchi più alti su Airbnb sono a Boston e Kansas City.

Voli. Le tariffe aeree interne statunitensi per i weekend delle partite viaggiano già a 2-3 volte i prezzi normali. Le tariffe transatlantiche verso New York, Los Angeles e Miami sono cresciute di oltre il 300% rispetto alla baseline pre-sorteggio.

Parcheggi. In diversi stadi, un posto auto FIFA ufficiale costa oggi più di un biglietto della fase a gironi. Diversi parcheggi del MetLife per la finale sono già esauriti a qualunque prezzo.

Cibo e servizi dentro lo stadio. I pacchetti hospitality FIFA, che combinano posto premium con pasti e accesso alle lounge, partono da circa 3.500 dollari a partita e arrivano oltre i 25.000 dollari per la finale.

Se arrivi da fuori la città ospitante, la regola pratica è semplice: metti a budget almeno 1,5-2 volte il valore nominale del biglietto in viaggio e alloggio, da aggiungere sopra.

Si può andare spendendo meno di 1.000 dollari?

Sì, ma con il fiato corto. Il viaggio più economico realistico è una partita della fase a gironi a Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta o Seattle, con un biglietto «fan tier» da 60 dollari (se si riesce ad agguantarlo), raggiunta in auto da meno di 4 ore di distanza, con una sola notte in un hotel economico. Il totale a persona si ferma tra i 400 e i 900 dollari.

Per un italiano, però, va aggiunto il volo intercontinentale: difficile scendere sotto i 1.500-2.000 euro tutto incluso, anche scegliendo la combinazione più frugale. A est del Mississippi, per qualsiasi partita dei turni a eliminazione diretta o per qualsiasi partita a Boston o New York, la soglia minima a persona si avvicina ai 2.000 dollari - e prima ancora di spendere un dollaro dentro lo stadio.

Un Mondiale per ricchi per colpa del dynamic pricing

Il Mondiale 2026 è due eventi sovrapposti. Uno è un torneo sportivo che porterà 4-5 milioni di tifosi sugli spalti e oltre un miliardo davanti alla TV. L’altro è un esperimento in tempo reale su quanto il dynamic pricing possa allungare il costo di un singolo momento sportivo - mentre le stelle al vertice della piramide degli stipendi nel calcio staccano alcuni degli assegni più grandi nella storia di questo sport.

Per la maggior parte dei tifosi, la mossa intelligente è la stessa che vale in ogni mercato a prezzi dinamici: comprare presto, evitare la partita-simbolo, scegliere la città più economica e trattare hotel e voli come le voci che decidono davvero se il viaggio sarà un weekend da 1.000 dollari o una vacanza da 10.000. Boston Consulting Group stima che il torneo aggiungerà 5-6 miliardi di dollari di PIL incrementale al Nord America. Una buona fetta di quei soldi uscirà dalle tasche dei tifosi.

Articolo originale: How Much Does It Really Cost to Go to the 2026 World Cup? The Final Now Tops $32,000 - Money.it International, di Gene Paul Jones, 11 maggio 2026.