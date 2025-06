Quanto costa andare in spiaggia nel 2025? I prezzi di ombrellone e lettini in Italia

Quanto costa andare in spiaggia nel 2025? Anche se l’estate ancora non è definitivamente iniziata, il caldo degli ultimi giorni proietta verso mare, vacanze e spiagge. C’è già chi, in attesa delle vacanze vere e proprie, si concede una giornata al mare. Ma quanto costano quest’anno ombrelloni e lettini?

I costi per accedere agli stabilimenti balneari stanno registrando un incremento nel 2025, aumento che è più marcato per i pacchetti settimanali rispetto alle entrate giornaliere. Un’indagine condotta dal Centro Studi I.R.C.A.F. ha controllato i prezzi di 90 stabilimenti balneari su tutto il territorio nazionale rilevando un aumento più alto per gli abbonamenti (+6,41%) rispetto all’entrata per un singolo giorno (+4,47%).

Anche se si dovesse scegliere un pacchetto di lunga durata gli sconti sono sempre più rari. Il rapporto, oltre a evidenziare l’aumento dei prezzi, ha sottolineato anche forti differenze in base alla Regione: i luoghi con maggiore affluenza turistica hanno prezzi più alti rispetto a posizioni più defilate.

L’ incremento dei costi che già lo scorso anno erano alti, costringe molte persone a preferire la spiaggia libera per risparmiare perché una giornata in spiaggia rischia di diventare un lusso per pochi. Ecco quanto costerà andare in spiaggia e i prezzi di ombrelloni e lettini per l’estate 2025.

I dati che emergono dal rapporto confermano un’ estate 2025 al rialzo . Il costo medio nazionale per un ombrellone e due lettini in terza fila e in un giorno festivo è pari a 25,80 euro . Per chi sceglie il pacchetto settimanale il costo medio è di 170,70 euro. In entrambi i casi si registra un aumento rispetto al 2024, ma bisogna evidenziare che ci sono Regioni più costose e altre più economiche.

Quanto costa un ombrellone con due lettini quest’anno

Anche l’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori ha condotto una rilevazione sui servizi balneari da cui emergono ancora una volta prezzi in crescita con un aumento medio del 2,3% rispetto allo scorso anno. La Sardegna resta la meta più costosa, la Sicilia quella più economica (anche se è la Regione che ha registrato gli aumenti più marcati).

Dal monitoraggio emerge che un ombrellone, un lettino e una sdraio per un giorno costeranno in media 35,74 euro con un incremento del 6%, l’abbonamento mensile costerà, invece, il 3% in più.

I rincari maggiori, come detto, si registrano in Sicilia, dove i prezzi aumentano del 6%. In Sardegna i costi salgono del 4% mentre in altre Regioni, come Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria e Basilicata, si registrano incrementi del 3%.

Chi vuole andare in spiaggia, per contenere le spese, cerca alternative. Sono in crescita le richiesta di formule flessibili di ingresso: andare in spiaggia solo mezza giornata o per l’happy hour permette di risparmiare anche il 50% rispetto all’entrata per l’intera giornata.

Sempre per contenere i prezzi sono in aumento le app per la condivisione dell’ombrellone e si diffonde si diffonde anche l’uso di un’assicurazione sulle prenotazioni: pagando 5 euro in più al momento di prenotare, si può ottenere il rimborso in caso di condizioni meteo avverse.