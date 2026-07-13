Quanto costa acquistare una casa con 1, 2 o 3 camere da letto a Milano, Parigi, Berlino, Zurigo e Atene? TABELLA

Il mercato immobiliare europeo racconta storie molto diverse a seconda della città. Tra i vari mercati del continente, il divario nei prezzi di acquisto di un appartamento può arrivare a superare il milione di euro, con differenze che pesano soprattutto su chi valuta dove investire o dove trasferirsi.

Gli ultimi dati sul costo di acquisto di un appartamento con una, due o tre camere da letto in Europa arrivano da Global Property Guide, la piattaforma che confronta i mercati immobiliari di 88 paesi tra Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Il mercato più economico d’Europa in assoluto è Skopje, in Macedonia del Nord, dove un monolocale costa in media appena 55.000 euro. Seguono altre città dell’Europa sud-orientale e orientale: Chișinău, in Moldavia, con 79.000 euro, Sarajevo con 103.000 euro, Bucarest con 110.000 euro, Podgorica con 118.000 euro e Riga con 125.000 euro. Ecco la tabella completa:

Città Monolocale/1 camera 2 camere 3 camere Copenaghen 601.000 € 909.000 € 1.230.000 € Parigi 440.000 € 695.000 € 1.080.000 € Lisbona 440.000 € 620.000 € 685.000 € Berlino 325.000 € 527.000 € 845.000 € Vienna 325.000 € 499.000 € 790.000 € Milano 310.000 € 455.000 € 690.000 € Madrid 240.000 € 380.000 € 453.000 € Budapest 215.000 € 291.000 € 396.000 € Varsavia 174.000 € 222.000 € 316.000 € Nicosia 145.000 € 225.000 € 350.000 € Atene 135.000 € 205.000 € 280.000 €

Tra le grandi capitali europee più conosciute, Atene si distingue per essere una delle più accessibili, pur non essendo la più economica in assoluto. Un monolocale nella capitale greca costa in media 135.000 euro - una cifra comunque nettamente inferiore rispetto a Varsavia (174.000 euro), Madrid (240.000 euro), Milano (310.000 euro) e Berlino (325.000 euro).

Zurigo la città più costosa

All’estremo opposto della classifica c’è Zurigo, di gran lunga la città più cara d’Europa per l’acquisto di un monolocale: il prezzo medio richiesto raggiunge 1,151 milioni di euro. Seguono Lussemburgo con 669.000 euro, Copenaghen con 601.000 euro, Monaco di Baviera con 548.000 euro e Londra con 522.000 euro. Anche Parigi e Lisbona si posizionano su livelli alti, entrambe intorno ai 440.000 euro.

Il divario si amplia ulteriormente considerando gli appartamenti più grandi. Per un trilocale, Copenaghen è la città più cara tra quelle censite nella tabella, con un prezzo medio di 1,23 milioni di euro, seguita da Parigi con 1,08 milioni. All’estremo opposto, ad Atene lo stesso tipo di appartamento costa in media 280.000 euro - meno di un quarto rispetto a Copenaghen.

Nel complesso, i dati confermano una spaccatura netta tra Europa occidentale ed Europa orientale/sud-orientale. Le città dell’Europa occidentale e settentrionale - Zurigo, Lussemburgo, Copenaghen, Monaco, Londra, Parigi - registrano prezzi sistematicamente più alti, spesso superiori ai 400-500.000 euro anche solo per un monolocale. Le città dei Balcani e dell’Europa orientale - Skopje, Chișinău, Sarajevo, Bucarest, Podgorica - restano invece su livelli molto più contenuti, spesso sotto i 150.000 euro.

In questo quadro, diverse capitali dell’Europa meridionale e sud-orientale offrono un buon compromesso tra accessibilità e status di grande città: pur non essendo i mercati più economici del continente, restano significativamente più abbordabili rispetto ai poli tradizionali dell’Europa occidentale come Zurigo, Parigi o Londra. Questo scarto di prezzo continua ad attrarre investitori stranieri verso diverse destinazioni europee, complici anche i programmi di residenza per investimento - le cosiddette Golden Visa - offerti da vari paesi del continente, seppur con soglie di accesso in progressivo aumento negli ultimi anni.