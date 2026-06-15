I Mondiali del 2026 passeranno alla storia per una lunga serie di record. La Coppa del Mondo FIFA sarà infatti la prima edizione a coinvolgere 48 squadre nazionali, una novità assoluta dopo 96 anni di storia della competizione. Si tratterà inoltre del primo Mondiale ospitato contemporaneamente da tre Paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, e distribuito in un numero record di 16 città. Sarà anche un torneo particolarmente ricco e spettacolare, con biglietti dagli importi elevati e con alcuni dei calciatori più facoltosi di sempre pronti a scendere in campo.

L’edizione del 2026 vedrà infatti confrontarsi campioni che, oltre alle prestazioni sportive, sono diventati celebri anche per i loro enormi patrimoni personali. Tra questi spiccano ancora una volta due delle figure più influenti del calcio mondiale degli ultimi vent’anni: il quarantunenne Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo, e il trentottenne Lionel Messi, che guiderà l’Argentina nella difesa del titolo conquistato nel 2022.

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I due fuoriclasse sono anche tra i calciatori più ricchi che prenderanno parte alla competizione. Cristiano Ronaldo, con circa 300 milioni di dollari di guadagni annui, è il giocatore più pagato al mondo ed è stato il primo calciatore della storia a superare i 2 miliardi di dollari di guadagni complessivi in carriera. Messi segue a distanza con circa 140 milioni di dollari di introiti annuali e, secondo Forbes, può contare su un patrimonio netto superiore a 1,1 miliardi di dollari.

Ma c’è anche un altro calciatore che figura in questa speciale classifica e di cui vale la pena parlare: Mohamed Salah. L’attaccante guiderà l’Egitto al Mondiale all’età di 33 anni ed è oggi il calciatore africano più ricco presente alla competizione, con guadagni annuali stimati in circa 55 milioni di dollari.

Dopo nove stagioni, 257 gol e numerosi trofei conquistati con il Liverpool, l’avventura di Salah con il club inglese sembra ormai avviarsi verso la conclusione. Al termine della stagione potrebbe infatti separarsi dai Reds e iniziare una nuova esperienza professionale. Dopo il Mondiale si capirà quale sarà la prossima destinazione della stella egiziana, che potrebbe trovarsi di fronte all’ultima grande sfida della sua carriera.

Quanti soldi ha Mohamed Salah

Salah arriva all’appuntamento iridato con entrate annue stimate in circa 55 milioni di dollari, frutto di uno stipendio vicino ai 35 milioni garantito dal Liverpool e di ulteriori 20 milioni provenienti da sponsorizzazioni e accordi commerciali.

Ma Salah non è soltanto un vincente sul campo: è anche uno dei calciatori africani più iconici e popolari di sempre. L’egiziano gestisce gran parte delle proprie attività commerciali attraverso una società registrata nel Regno Unito, la Salah UK Commercial Limited, che amministra i diritti d’immagine, le sponsorizzazioni e diversi investimenti finanziari.

Alcuni mesi fa è stato depositato il bilancio al 30 giugno 2025, dal quale emerge una vera e propria cassaforte finanziaria. La società presenta infatti attività per circa 45 milioni di sterline. Nel dettaglio, 28,9 milioni sono costituiti da disponibilità liquide, 14,9 milioni da depositi a breve termine e circa 1,47 milioni da un immobile detenuto come investimento.

L’enorme liquidità accumulata rappresenta la parte più rilevante del patrimonio societario e dimostra la capacità del calciatore di conservare e valorizzare nel tempo i proventi derivanti dalla propria attività sportiva e commerciale.

Rispetto ad altri top player che diversificano il proprio patrimonio attraverso immobili di lusso, partecipazioni in club calcistici o investimenti in startup, Salah sembra preferire una strategia più prudente e conservativa. Una scelta che riflette anche la sua immagine pubblica: meno appariscente rispetto a colleghi come Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, ma caratterizzata da una solidità finanziaria personale di assoluto livello.