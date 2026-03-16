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Quando si spegne il riscaldamento nel 2026? Il calendario città per città

Patrizia Del Pidio

16 Marzo 2026 - 11:07

Da che giorno saranno spenti i riscaldamenti nel 2026? Dipende dalla Provincia in cui si vive. Vediamo il calendario di spegnimento dei termosifoni in base alla città.

Quando si spegne il riscaldamento nel 2026? Il calendario città per città

Quando si spengono i termosifoni nel 2026? La primavera sta arrivando, in alcune città le temperature sono ormai quelle miti tipiche della stagione, mentre in altre la morsa del freddo non accenna a diminuire. I riscaldamenti, soprattutto la sera, sembrano ancora indispensabili, ma lo spegnimento dei termosifoni, per chi vive in condominio, è determinato da calendari prestabiliti che variano in base alla città in cui si risiede e alla fascia climatica in cui rientra.

L’obbligo di spegnimento dei riscaldamenti in determinate date riguarda in modo particolare chi vive in un condominio con il riscaldamento centralizzato, situazione che rende necessario adeguarsi al calendario di accensione e spegnimento in base alla zona climatica in cui si vive. Le date di spegnimento variano dal 15 marzo al 15 aprile, a seconda della zona in cui si vive.

Per chi, invece, ha un riscaldamento autonomo la decisione di spegnere o tenere acceso il riscaldamento non è vincolata a date prestabilite, anche se esistono limiti di ore giornaliere e temperature massime consigliate.

La regola dello spegnimento dei termosifoni

La normativa che indica quando accendere e spegnere i riscaldamenti in Italia nelle case è il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993: in esso il calendario varia in base alle differenti zone climatiche in cui è stato suddiviso il territorio italiano.

L’obiettivo che si pone la normativa è quello di contenere i consumi energetici. In quali città i termosifoni sono stati già spenti nella giornata di ieri e in quali città saranno spenti nel corso del prossimo mese?

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Le zone climatiche

L’Italia è stata suddivisa in 6 zone climatiche in base alla rigidità del clima invernale che si ottiene sommando la differenza tra la temperatura ideale (20° C) con la media esterna giornaliera. In base alla fascia climatica in cui una città rientra si allunga il periodo di accensione dei riscaldamenti e le ore del giorno in cui si può utilizzare.

Le province italiane sono divise in base alle seguenti fasce climatiche:

  • A: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle (accensione massima giornaliera di 5 ore);
  • B: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani (accensione massima giornaliera di 7 ore);
  • C: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto (accensione massima giornaliera di 9 ore);
  • D: Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo (accensione massima giornaliera di 11 ore);
  • E: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza (accensione massima giornaliera di 13 ore);
  • F: Belluno, Cuneo (accensione massima giornaliera senza limitazioni).

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Quando si spengono i riscaldamenti nel 2026?

Quando si spengono i termosifoni in base alla zone climatica in cui si vive? Vediamolo nel seguente riepilogo:

  • nella zona climatica A i riscaldamenti sono stati spenti il 15 marzo 2026;
  • nella zona climatica B i riscaldamenti saranno spenti il 31 marzo 2026;
  • nella zona climatica C i riscaldamenti saranno spenti il 31 marzo 2026;
  • nella zona climatica D i riscaldamenti saranno spenti il 15 aprile 2026;
  • nella zona climatica E i riscaldamenti saranno spenti il 15 aprile 2026;
  • nella zona climatica F non sono previste limitazioni.
    In ogni caso i Sindaci possono prorogare lo spegnimento in presenza di giornate particolarmente fredde.

Nella seguente tabella riassumiamo le fasce climatiche con regole e data di spegnimento:

FASCIA CLIMATICAPROVINCEORE DI ACCENSIONE GIORNALIERADATA SPEGNIMENTO RISCALDAMENTO
A Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle 5 ore 15 marzo 2026
B Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani 7ore 31 marzo 2026
C Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto 9 ore 31 marzo 2026
D Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo 11 ore 15 aprile 2026
E Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza 13 ore 15 aprile 2026
F Belluno, Cuneo nessuna limitazione nessuna limitazione

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# Diritti del consumatore
# Riscaldamento

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