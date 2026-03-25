Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere il match con Tiafoe a Miami

Miami Open, quando gioca Jannik Sinner? E soprattutto: quale sarà il suo prossimo ostacolo nel torneo? Domande che accompagnano il momento decisivo del secondo Masters 1000 consecutivo negli Stati Uniti, uno degli eventi più attesi del calendario ATP. Sul cemento della Florida, a Miami, entra nel vivo la fase calda del celebre Sunshine Double, dopo lo spettacolo offerto a Indian Wells.

Per Jannik Sinner, Miami rappresenta molto più di una semplice tappa. Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo in California contro Daniil Medvedev, ha confermato il suo straordinario stato di forma anche in Florida, dove continua a vincere e convincere. L’obiettivo è chiaro: restare protagonista e avvicinarsi sempre di più alla vetta del ranking, sfruttando anche le occasioni offerte dal torneo e la prematura uscita di Carlos Alcaraz.

Dopo un esordio solido contro Damir Dzumhur e le vittorie autorevoli su Corentin Moutet e Alex Michelsen, battuto in un match più complicato del previsto, Sinner è ora atteso da una sfida di altissimo livello nei quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Frances Tiafoe.

Per l’azzurro si tratta di un test importante, contro un avversario esperto e sostenuto dal pubblico di casa, capace di esaltarsi nelle grandi occasioni.

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Sinner, sfida a Tiafoe a Miami: ecco quando si gioca

Nel suo percorso al Miami Open, il numero 2 del ranking ATP è pronto a fare un ulteriore passo avanti con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale e proseguire la sua corsa verso il titolo.

Il prossimo avversario sarà dunque l’americano Frances Tiafoe, attuale numero 17 del ranking live, che arriva a questo appuntamento dopo aver superato Arthur Cazaux, Jakub Mensik e Terence Atmane, mostrando solidità e grande energia.

Quello tra Sinner e Tiafoe sarà il sesto confronto in carriera tra i due: il bilancio sorride nettamente all’azzurro, avanti 4-1 nei precedenti, con le due vittorie più recenti arrivate sul cemento tra il 2023 e il 2024, inclusa la finale del Masters 1000 di Cincinnati.

La sfida è in programma giovedì 26 marzo, sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. L’orario è ancora da definire: si oscilla tra le 18:00 italiane e la sessione serale, non prima della mezzanotte.

La sfida tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe mette di fronte due giocatori dal grande impatto fisico e tecnico, entrambi capaci di accendere il match con soluzioni spettacolari. L’azzurro arriva all’appuntamento forte di una condizione eccellente e di una fiducia costruita vittoria dopo vittoria, nonostante qualche passaggio a vuoto nell’ultimo match contro Michelsen, dove ha comunque dimostrato solidità nei momenti chiave.

Dal canto suo, Tiafoe rappresenta un avversario pericoloso, soprattutto davanti al pubblico americano. Il suo tennis esplosivo e la capacità di tirare fuori il tennis migliore nei grandi palcoscenici lo rendono un rivale da non sottovalutare, ma Sinner parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore continuità e ai precedenti.

Dove vedere le partite del Masters 1000 di Miami 2026

Il Masters 1000 di Miami è trasmesso in Italia esclusivamente sulle piattaforme a pagamento.

Su Sky Sport (a pagamento) è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis , oltre che tramite app SkyGo .

è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare e , oltre che tramite app . In alternativa, gli incontri sono disponibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al pacchetto sport.

Il match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe sarà quindi visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky e sulle piattaforme digitali dell’emittente. Non è prevista la trasmissione in chiaro.