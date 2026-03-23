Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere il match con Moutet a Miami

Miami Open, quando gioca Jannik Sinner? E soprattutto: quale sarà il suo prossimo ostacolo nel torneo? Domande che accompagnano il prosieguo del secondo Masters 1000 consecutivo negli Stati Uniti, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario ATP. Sul cemento della Florida, a Miami, entra sempre più nel vivo la seconda tappa del celebre Sunshine Double, dopo quanto visto a Indian Wells.

Per Jannik Sinner, Miami rappresenta molto più di una semplice tappa. Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo in California, si è presentato in Florida con grande fiducia e con l’obiettivo di continuare la propria corsa verso la vetta del ranking, approfittando anche dello stop di Carlos Alcaraz, uscito contro Korda. L’azzurro sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e vuole confermarsi protagonista anche sul cemento dell’Hard Rock Stadium, torneo vinto nel 2024.

Dopo un esordio convincente contro Damir Dzumhur, superato senza particolari difficoltà, Sinner è atteso ora da un test più impegnativo nel terzo turno, dove affronterà il francese Corentin Moutet, giocatore tanto talentuoso quanto imprevedibile.

Per Sinner si tratta di un match che lo vede partire favorito, ma che richiederà attenzione contro un avversario capace di variare molto il gioco e rompere il ritmo.

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Sinner, sfida a Moutet a Miami: ecco quando si gioca

Nel suo percorso al Miami Open, il numero 2 del ranking ATP è pronto a proseguire la propria avventura con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e avvicinarsi agli ottavi di finale.

Il prossimo avversario sarà dunque il francese Corentin Moutet, attuale numero 33 del mondo, un giocatore estroso che rappresenta un banco di prova più significativo rispetto al debutto. Moutet arriva a questa sfida dopo aver eliminato il ceco Tomas Machac, conquistando così l’accesso al turno successivo e dimostrando di poter essere un avversario pericoloso quando trova ritmo.

Quello tra Sinner e Moutet sarà il secondo confronto in carriera tra i due: l’unico precedente risale al Roland Garros 2024, quando l’azzurro si impose in quattro set dopo aver perso il primo parziale.

La sfida è in programma nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo. Il match si giocherà non prima della mezzanotte italiana, sul Centrale dell’Hard Rock Stadium, come primo incontro della sessione serale.

Dove vedere le partite del Masters 1000 di Miami 2026

Il Masters 1000 di Miami è trasmesso in Italia esclusivamente sulle piattaforme a pagamento.

Su Sky Sport (a pagamento) è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis , oltre che tramite app SkyGo .

è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare e , oltre che tramite app . In alternativa, gli incontri sono disponibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al pacchetto sport.

Il match tra Jannik Sinner e Corentin Moutet sarà quindi visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky e sulle piattaforme digitali dell’emittente. Non è prevista la trasmissione in chiaro.