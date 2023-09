Quando arrivano i temporali in Italia, attenzione alla prossima allerta meteo

Oggi, martedì 12 settembre, un nuovo picco di caldo e afa ha colpito buona parte del territorio italiano. A breve arrivano i temporali a rinfrescare la zona, ma d’altro canto saranno caratterizzati da rovesci spesso violenti, seppur di durata molto breve. È bene non farsi cogliere impreparati dalle precipitazioni, che in alcune località si accompagneranno anche a forti grandinate. Il sollievo dall’afa, poi, potrebbe durare molto meno di quel che si pensa.

Ecco quando arrivano i temporali in Italia e a cosa fare attenzione per la prossima allerta meteo.

Quando arrivano i temporali in Italia

Secondo le previsioni del meteo, i temporali arriveranno in Italia già a partire da domani mercoledì 13 settembre e consentiranno un allentamento dell’afa che in queste ore non sembra voler mollare la presa. Non è certo un mistero che oggi si è assistito a un nuovo picco di caldo, con temperature di 7/9 gradi sopra la media del periodo di settembre.

Nel corso della settimana si potrà quindi beneficiare di una diminuzione delle temperature che però, oltre a essere solo momentanea, si accompagna a forti eventi temporaleschi. In particolare, il settore Nord-Ovest potrebbe ospitare i primi rovesci a ridosso dei rilievi già da questa sera, ma i veri temporali scenderanno in pianura nella giornata di domani al settentrione e in Sardegna.

Nella giornata di domani, mercoledì 13, sulle zone pedemontane alpine i rovesci potrebbero essere molto violenti e accompagnarsi a forte grandine. Giovedì 14 sarà poi la giornata più temporalesca in assoluto, soprattutto al Nord e sulla Pianura Padana dove si avranno rovesci locali forti ma brevi; dunque, prevarrà il sole ma le temperature si abbasseranno lievemente.

Tra venerdì e sabato gli acquazzoni colpiranno anche il Centro, specialmente la Liguria, la Toscana il Nord-Est. In genere, gli eventi temporaleschi saranno intensi ma poco duraturi e il cielo rimarrà prevalentemente soleggiato. Si beneficerà della diminuzione delle temperature, soprattutto al Centro-Nord, che scenderanno anche sotto i 30 gradi, rimanendo comunque sopra la media del periodo.

Attenzione alla prossima allerta meteo

I temporali in arrivo sull’Italia non sono fonte di grande preoccupazione per gli esperti (anche se è bene fare attenzione), non solo per la breve durata ma anche perché il timore più grande riguarda le alte temperature. Non solo la loro diminuzione sarà lieve e insufficiente rispetto al clima settembrino ordinario, ma si prevede anche una nuova ondata della canicola africana.

Il picco di oggi è solo un’avvisaglia della cappa di fuoco che prenderà il sopravvento questo weekend, a discapito dell’abbassamento delle temperature dei prossimi giorni, che si rivela una vacua illusione. Se le previsioni dovessero venire confermate, dal 16 settembre in Italia tornerà nuovamente il caldo nordafricano.

È molto probabile che dopo il fine settimana scatterà una nuova allerta meteo, considerando che si prevedono temperature tra i 35 e i 38 gradi per la seconda metà del mese, abbondantemente lontane dai 25/27 gradi abituali del mese.

Le previsioni della settimana

Questa settimana ospiterà dunque forti eventi temporaleschi, non rari per le prime avvisaglie autunnali anche se in alcune zone potrebbero risultare molto violenti, un lieve abbassamento delle temperature e poi un nuovo picco di caldo afoso nel weekend, probabilmente peggiore di quello che stiamo sperimentando oggi. Di seguito, le previsioni della settimana più nel dettaglio.