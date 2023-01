Quando arriva il freddo nel 2023 in Italia?

Il freddo tarda ad arrivare e le giornate sono calde quasi come in primavera. Tutta colpa dell’anticiclone proveniente dall’Africa che scalda le temperature su tutta la penisola. Per un po’ il freddo non arriverà, soprattutto non a metà settimana quando le temperature arriveranno a toccare anche 20-22°C.

Secondo le temperature massime previste per giovedì 5 gennaio 2023 infatti sulle coste della Sicilia e della Sardegna le temperature medie saranno di 16-22°C mentre su tutta la penisola non si scenderà al di sotto dei 10-12°C. Il freddo è destinato a non arrivare? Difficile dirlo, solitamente il freddo nel nostro Paese arriva grazie agli spostamenti di masse d’aria dall’estremo Nord che però al momento sta vivendo un temperature sopra alla media stagionale. Ancora per un po’ il freddo nel 2023 sarà latitante.

Le temperature dell’inverno 2022-2023 non sono normali, ricordano un contesto più simile a marzo, tanto che il meteorologo Lorenzo Tedici lo ha già soprannominato “Gennarzo”. Le temperature infatti non impediscono alla pioggia di cadere e su tutta la penisola non mancheranno perturbazioni sparse, con maggiore intensità nel Nord Italia. Un leggero calo di pressione è previsto per domenica 8 gennaio, ma del freddo nessuna traccia.

Caldo anomalo per tutto l’inverno 2023? Possibile secondo gli esperti

Il tempo è variabile, per questo è difficile dire con certezza che l’inverno arriverà o non arriverà davvero con le sue basse temperature; è evidente però che dalla fine di dicembre a oggi l’anticiclone africano ha riscaldato le giornate ben al di sopra della media stagionale in alcuni casi.

Fig.1 Temperature massime di Giovedì 5 Gennaio 2023

Come mostra la mappa (fig.1) di SkyTg24 in collaborazione con IlMeteo.it, per giovedì 5 gennaio 2023 sono previste temperature massime anche fino ai 22°C. Tutta la penisola risulta di un acceso color giallo, che secondo il grafico delle temperature equivalgono ai 10-12°C. Sono tutte temperature alte che allontanano il freddo dall’inverno italiano.

Anche a febbraio, per quanto distante e difficile da calcolare, gli esperti immaginano un mese caldo. Seppur meno estremo rispetto a oggi, la media stagionale sarà comunque superiore rispetto agli scorsi anni. Dopo le ondate di calore i temporali intensi e violenti saranno inevitabili, ma questo non porterà il freddo.

È molto probabile che la stagione estiva sarà torrida, con nuove punte calde da record. La verità è che ormai le temperature si avvicinano inevitabilmente al +1,5 °C tanto temuto, con una temperatura media globale che per il 2023 è prevista tra gli 1,08 °C e l’1,32 °C sopra la media del periodo preindustriale (1850-1900). Sarà quindi il decimo anno consecutivo di aumento di temperatura.

leggi anche Cop27, cosa prevede il documento finale e perché è in parte deludente

Tempo previsto per l’Epifania

Dopo tanto caldo ci vorrebbe una ventata d’aria fresca e forse dopo l’Epifania potrebbe arrivare qualche pioggia sparsa a rinfrescare. Il calo di pressione e l’arrivo di piogge diffuse però non basteranno a far sentire il freddo invernale, che invece arriverà forse soltanto a febbraio.

Un’ondata di gelo dal Nord: che cos’è burian

Servirebbe un’ondata di gelo e neve, un’irruzione dalle lande russe chiamata Burian. Si tratta di un fenomeno raro, ma non impossibile e con la giusta ricetta di ingredienti è piuttosto probabile. Il Burian è un vento gelido delle terre siberiane, con raffiche di vento sopra i 100 km/h e accompagnate da tormente di neve.

Un simile fenomeno potrebbe raggiungere l’Italia a febbraio 2023, poiché già in passato (febbraio 2012) si sono presentate le condizioni. Se dovesse presentarsi un intenso riscaldamento dell’atmosfera terrestre sopra la regione artica nel giro di pochi giorni, potrebbe infatti presentarsi un’ondata di gelo anche in Italia. Al momento però il 2023 non sembra essere l’anno in cui avverrà un simile fenomeno.