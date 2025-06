Quali Paesi prenderebbero parte alla Terza Guerra Mondiale?

Dopo la scelta di Donald Trump di bombardare l’Iran, il conflitto in Medio Oriente rischia di coinvolgere grandi potenze sul campo, portando a un conflitto globale.

L’attacco ordinato ieri sera contro tre sedi nucleari iraniane ha segnato un drammatico punto di svolta. Mentre Teheran parla apertamente di “dichiarazione di guerra”, Mosca e Pechino hanno condannato l’azione americana, pur evitando per ora una reazione militare diretta. Ma la situazione è estremamente instabile.

L’attacco segue settimane di tensione crescente, innescate dai raid israeliani contro obiettivi militari iraniani e dagli scambi di minacce nucleari tra Teheran e altri attori regionali. Ora, con l’ingresso diretto degli Stati Uniti nel conflitto, il rischio che altri Paesi vengano trascinati in guerra è altissimo. Non si tratta più solo di un’escalation regionale: la possibilità di una vera e propria Terza Guerra Mondiale è sul tavolo.

In questo scenario inquietante, gli analisti osservano con preoccupazione lo sviluppo di tre fronti principali: Medio Oriente, Europa orientale e Asia-Pacifico. In ciascuno di questi teatri di crisi, la partecipazione diretta delle superpotenze potrebbe innescare una spirale fuori controllo: ecco quali sono.

Terza guerra mondiale: quali sono i fronti più pericolosi

Il primo e più evidente fronte è il Medio Oriente, ormai completamente infiammato. L’attacco di Trump all’Iran, subito dopo le operazioni militari israeliane, ha trasformato un conflitto già critico in un possibile detonatore globale. L’Iran ha promesso una “risposta devastante” e i suoi alleati, come Hezbollah in Libano, le milizie sciite in Iraq e i ribelli Houthi in Yemen, sono già in stato di mobilitazione. L’intervento diretto americano complica ulteriormente la situazione, perché rende inevitabile una reazione da parte di Mosca e Pechino, che vedono nell’Iran un alleato strategico nella regione.

Il secondo fronte si trova in Europa orientale, dove la guerra in Ucraina continua a minacciare l’equilibrio continentale. La Russia, già coinvolta in una guerra logorante, potrebbe sfruttare la crisi mediorientale per aumentare la pressione sulla NATO. Attacchi mirati o “incidenti” ai confini con Polonia, Lituania o Romania potrebbero mettere alla prova l’unità dell’Alleanza Atlantica. La possibilità che un’azione russa contro un Paese membro inneschi l’articolo 5 della NATO, quello che impone la difesa collettiva, è considerata concreta da molti osservatori.

Il terzo fronte, altrettanto pericoloso, è l’Asia-Pacifico, con Taiwan al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Pechino, che considera l’isola parte del proprio territorio, ha intensificato le esercitazioni militari e potrebbe cogliere il momento di debolezza e distrazione americana per tentare un’invasione. Gli Stati Uniti, che sostengono militarmente Taiwan, si troverebbero così impegnati su due fronti contemporanei, una condizione ideale per una destabilizzazione globale.

In questo contesto si aggiunge anche la Corea del Nord, che ha recentemente testato nuovi armamenti balistici a capacità nucleare e ha intensificato la retorica bellica verso il Sud e gli Stati Uniti. Se Kim Jong Un decidesse di aprire un nuovo fronte, l’intero equilibrio asiatico salterebbe, trascinando inevitabilmente nuove potenze nel conflitto.