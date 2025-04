Quali Borse sono chiuse oggi, lunedì dell’Angelo 21 aprile 2025

Borse mondiali: chiuse o aperte oggi, lunedì dell’Angelo 21 aprile 2025?

La giornata è considerata festiva in diverse parti del mondo per la continuità con la festa della Santa Pasqua. Già nel giorno del Venerdì Santo, il 18 aprile scorso, sono state molte le piazze finanziare chiuse alle contrattazioni.

In Italia, per esempio, il calendario di Borsa Italiana indica oggi come un giorno rosso per gli scambi, con le negoziazioni ferme in qualsiasi orario e segmento di trading. Cosa succede, invece, nel resto dell’Europa e nelle principali piazze finanziarie del mondo, come a Wall Street o in Cina?

Di seguito l’elenco completo delle Borse mondiali chiuse oggi, lunedì dell’Angelo 21 aprile 2025.