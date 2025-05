Quali Borse sono chiuse oggi 1° maggio 2025?

Borse mondiali oggi 1° maggio 2025: quali sono chiuse per la Festa dei Lavoratori? I calendari delle diverse piazze finanziarie globali chiariscono in quali città gli scambi sono fermi oggi per onorare la festività dedicata al lavoro.

I giorni di apertura e di chiusura delle contrattazioni, così come i cambiamenti negli orari o nelle negoziazioni del segmento afterhours, differiscono da Paese a Paese. Gli investitori, quindi, devono conoscere quali piazze sono chiuse il 1° maggio per monitorare azioni e altri asset in possesso.

Borsa italiana, per esempio, è chiusa per l’intera giornata in occasione della Festa dei Lavoratori. Cosa succede alle Borse del resto d’Europa e del mondo? L’elenco delle chiusure per il 1° maggio 2025.