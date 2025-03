Quale smartphone Samsung comprare nel 2025? La classifica dei migliori

Sei pronto a spendere diverse centinaia di euro e vuoi godere di tutte le caratteristiche tecniche più avanzate che il mondo degli smartphone ha da offrire? Allora puoi tranquillamente affidarti a un top di gamma targato Samsung.

Ci sono alcuni modelli in grado di competere con il meglio che il settore ha da offrire, anche tenendo conto della concorrenza. Due serie in particolare sono particolarmente apprezzate e dispongono di alcune chicche che siamo certi potrebbero conquistarti.

Samsung Galaxy S25

Uscito solamente qualche settimana fa, il Samsung Galaxy S25 rappresenta una certezza assoluta per chi è alla ricerca di un top di gamma a un prezzo più o meno accessibile. Questo modello si presenta con un display da 6,2 pollici con risoluzione da 2340x1080 pixel.

A livello hardware, c’è un modulo 5G per una connessione a internet super rapida, unita alle connettività Wi-Fi e GPS. Non manca la batteria potente da 4000 mAh, ma il punto forte è la fotocamera. Con un sensore da 50 megapixel che garantisce scatti di 6330x4247 pixel e video in 8K.

Il processore è uno Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, mentre le comode dimensioni con lo spessore di 7,2 mm lo rendono un gioiellino di ingegneria.

Se sei interessato, lo trovi in vendita a partire da 739,00 euro. Ma sfruttando sconti e promozioni, o dando in permuta il tuo vecchio device, potresti godere di ribassi da non lasciarsi sfuggire.