Qual è il momento migliore per fare trading sul mercato azionario?

Esiste un giorno migliore della settimana per comprare azioni? O un giorno migliore per vendere azioni? Esiste un periodo dell’anno migliore per acquistare azioni? O un mese migliore per acquistare azioni o venderle? Queste sono alcune delle domande che ciascun trader, almeno una volta nella vita, si è posto. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza.

I momenti della giornata più ottimali

Anche per i mercati “il mattino ha l’oro in bocca”: negli orari di apertura il mercato tiene conto di tutti gli eventi e dei comunicati stampa dalla precedente chiusura, il che contribuisce alla volatilità dei prezzi.

Quindi, se sei un principiante, potresti voler evitare di fare trading durante queste ore volatili, o almeno entro la prima ora.

Una volta che la volatilità e il volume tendono a diminuire, le operazioni richiedono più tempo e le mosse sono più piccole con meno volume. Poiché i prezzi sono relativamente stabili durante questo periodo, è un buon momento per un principiante per effettuare operazioni, poiché l’azione è più lenta e i rendimenti o le perdite potrebbero essere più prevedibili.

Nelle ultime ore della giornata, volatilità e volume tornano a crescere. In effetti, i modelli comuni del mercato azionario intraday mostrano che l’ultima ora può essere come la prima: brusche inversioni e grandi mosse, specialmente negli ultimi minuti di trading.

Il giorno della settimana “migliore”

Alcuni trader sostengono che alcuni giorni offrano rendimenti sistematicamente migliori di altri, ma nel lungo periodo ci sono pochissime prove di un tale effetto a livello di mercato.

La tesi più diffusa è che il primo giorno della settimana lavorativa sia il migliore. Si chiama “effetto lunedì” o “effetto fine settimana”.

Storicamente, i trader affermano che il mercato azionario ha avuto la tendenza a scendere il lunedì. Alcune persone pensano che ciò sia dovuto al fatto che una quantità significativa di cattive notizie viene spesso rilasciata durante il fine settimana.

Altri sottolineano l’umore cupo degli investitori di dover tornare al lavoro, il che è particolarmente evidente durante le prime ore del trading del lunedì.

Se lunedì può essere il giorno migliore della settimana per acquistare azioni, venerdì potrebbe essere il giorno migliore per vendere azioni, prima del potenziale calo dei prezzi il lunedì. Se sei interessato alle vendite allo scoperto, venerdì potrebbe essere il giorno migliore per prendere una posizione corta (se le azioni hanno un prezzo più alto di venerdì) e lunedì sarebbe il giorno migliore per coprire la tua posizione corta.

I principali mercati azionari chiudono il venerdì pomeriggio e possono offrire negoziazioni fuori orario prolungate fino a venerdì sera. Sabato e domenica, tuttavia, sono spesso inaccessibili per la maggior parte dei trader.

Qual è mese migliore?

Storicamente, i mercati tendono ad avere forti rendimenti verso la fine dell’anno, così come durante i mesi estivi.

In base all’”effetto gennaio”, all’inizio del nuovo anno i prezzi delle azioni subiscono un aumento stagionale, dovuto al fatto che gli investitori tornano sui mercati azionari in modo aggressivo, successivamente al calo dei prezzi a dicembre, mese in cui si ritiene che gli investitori inizino a vendere titoli in massa alla fine dell’anno, in particolare quelli che hanno perso valore, per rivendicare perdite di capitale sulle loro dichiarazioni dei redditi.

Tuttavia, poiché le informazioni su tali potenziali anomalie si fanno strada attraverso il mercato, gli effetti tendono a scomparire.

Quindi, in termini di stagionalità, la fine di dicembre si è rivelata un buon momento per acquistare titoli a bassa capitalizzazione o value, pronti per il rialzo all’inizio del prossimo mese. Un’altra curiosità riguarda il mese di settembre e ottobre, che è tradizionalmente considerato un mese negativo. La causa dell’”effetto settembre” sembra risiedere nel fatto che gli investitori istituzionali chiudano le loro posizioni nel terzo trimestre.

In conclusione

Questi suggerimenti per il momento migliore della giornata per negoziare azioni, il miglior giorno della settimana per acquistare o vendere azioni e il mese migliore per acquistare o vendere azioni sono generalizzazioni, ovviamente. Le eccezioni e le anomalie abbondano, a seconda degli eventi di cronaca e delle mutevoli condizioni del mercato. Storicamente, alcuni giorni o mesi hanno avuto la tendenza ad essere migliori o peggiori per le azioni. Queste cosiddette anomalie di mercato sfidano le teorie sui mercati efficienti. Tuttavia, la ricerca mostra che quando queste anomalie sono diventate più note e il trading è diventato più automatizzato, queste sono in gran parte scomparse.

Qualsiasi opinione, ricerca, analisi, prezzi o altra informazione fornita sotto il titolo di commento generale del mercato non costituisce consiglio di investimento. Si prega di notare che le informazioni o le ricerche basate su dati storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri.