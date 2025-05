Putin e Zelensky si sono già parlati, ecco come è andata e la foto dell’incontro

Giovedì potrebbe essere una giornata decisiva per il conflitto in Ucraina. Ad Ankara, in Turchia, potrebbe svolgersi uno storico incontro tra Zelensky e Putin per negoziare la fine della guerra. Il presidente ucraino ha dichiarato che giovedì 15 maggio sarà sicuramente in Turchia e si aspetta che anche il presidente russo faccia lo stesso. Al momento, però, non ci sono certezze sulla partecipazione di Putin. Da Mosca riferiscono che la delegazione russa sarà guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov e includerà anche il consigliere presidenziale per la politica estera Yury Ushakov.

Tuttavia, Zelensky non intende negoziare con nessuno all’infuori di Putin. «Penso che Putin non voglia porre fine alla guerra, né un cessate il fuoco, né negoziati», ha detto in una conferenza stampa a Kiev, chiedendo forti sanzioni se il presidente russo non si presenterà. «Sarebbe un chiaro segnale che non vogliono porre fine al conflitto», ha aggiunto, esortando gli Stati Uniti a inasprire le sanzioni.

In attesa di capire se giovedì avverrà lo storico incontro, nelle ultime ore è riemerso un precedente vertice tra Putin e Zelensky. Era il 2019 e i due leader si incontrarono a Parigi con Merkel e Macron. I quattro si sedettero attorno a un tavolo per discutere della guerra nel Donbass. A ripercorrere quell’incontro è stato Simon Shuster, corrispondente della rivista Time, che ne ha scritto in un libro.