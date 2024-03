Puoi guadagnare oltre 4.000 euro se hai questo vecchio telefono

Si tratta di un vecchio cellulare che molti potrebbero ancora avere, dimenticato in qualche cassetto. Ma ha un valore storico e i collezionisti sono disposti a pagare più di 4.000 euro per averlo.

Di telefoni vecchi - vintage, pardon - ne è pieno il mondo, soprattutto firmati Nokia, che per anni ha dominato il mercato.

I cellulari della multinazionale finlandese erano noti per il loro design accattivante, le funzionalità innovative e i loro giochi entusiasmanti. Con il tempo sono diventati famosi anche per la loro robustezza, come nel caso dell’iconico Nokia 3310, che oggi può valere fino a 200 euro.

Anche il Nokia E90, uscito nel 2007, è ancora un modello richiesto da esperti e collezionisti, molti dei quali sono disposti a pagare fino a 500 euro per averlo.

Ma non sono solo i dispositivi Nokia a valere una fortuna.

Un Ericsson T28, se funzionante, può essere venduto a più di 1.000 euro su eBay. Sono molti i collezionisti che lo considerano iconico. Pertanto, è un telefono che in molti vorrebbero avere nella propria collezione.

leggi anche La classifica dei 10 telefoni “vecchi” che valgono una fortuna

Se siete stati tra i primi a comprare uno smartphone, potreste avere un iPhone 2G a casa. Se così fosse avreste un buon motivo per festeggiare oggi: lanciato sul mercato nel 2007, è un cellulare assai ricercato dai collezionisti. Se non in buone condizioni ma funzionante, alcune recenti aste online ci dicono che il suo valore può arrivare anche a 1.000 euro.

Se invece possedete un iPhone 2G mai utilizzato e quindi è ancora nella sua confezione originale, il discorso cambia. Telefoni di questo tipo sono stati venduti all’asta anche per 4.000 euro l’uno.

Un prezzo, questo, che sembra destinato ad aumentare nei prossimi anni.