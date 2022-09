Qual è il punteggio minimo per entrare in Medicina nel 2022

La settimana scorsa si è svolto il test di medicina 2022: quasi 15mila posti, per la precisione 14.740) per un totale di oltre 63mila candidati. Stando alle previsioni ne passerà uno su quattro. Il test, sessanta domande a risposta multipla con cinque opzioni previste, si è svolto in 100 minuti. Per la graduatoria bisognerà attendere metà mese, il voto massimo previsto è 90 punti (1,5 per ogni domanda esatta). Quando uscirà la graduatoria si saprà il punteggio minimo con cui si entra, ma si possono già fare alcune previsione in base ai punteggi minimi degli anni passati.

Questo è l’ultimo anno per il concorsone di medicina, dal 2023 cambia il sistema di selezione per gli aspiranti medici: il test si trasformerà nel Tolc. Ma già da questo anno il test di medicina ha visto un’importante rivoluzione: la parte di cultura generale è stata sostituita con quiz di ragionamento logico e ragionamento numerico ai quali segue una seconda parte dedicata alle materie di fisica, chimica, biologia e matematica, che ricalca invece la selezione degli scorsi anni.

Le domande del test di medicina sono state divise come segue: 23 quesiti a risposta multipla di biologia, 15 di chimica, 13 di matematica e fisica, 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi e 5 di ragionamento logico.

Le date per il punteggio minimo al test di medicina 2022

Il punteggio minimo richiesto per entrare alla facoltà di medicina nel 2022 ancora non si conosce. Bisogna aspettare il risultato degli esami, che sarà disponibile dal 14 settembre, e poi la graduatoria nazionale che arriverà a fine mese (il 29 settembre). È possibile, però, fare un confronto con i risultati degli anni passati per comprendere meglio, una volta usciti i punteggi dei singoli test, quali possibilità si hanno di entrare alla facoltà di medicina nel 2022.

Intanto le previsioni a ribasso prevedono un punteggio minimo tra i 35 e 36 punti e, invece, c’è chi ipotizza un punteggio minimo maggiore sui 43 punti.

Punteggio minimo per ateneo nel 2021

Sede Punteggio minimo Milano Bicocca 55,6 Bologna 51,1 Milano 48 Pavia 47,2 Padova 46,6 Trento 47,5 HT Sapienza 44,7 Verona 44,6 Bologna - sede di Forlì 44,4 Padova, sede di Treviso 44,4 Modena e Reggio Emilia 44 Bologna - Ravenna 43,8 Brescia 43,3 Varese Insubria 43,2 Torino 42,8 Firenze 42,4 Piemonte Orientale 41,7 Parma 41,5 Trieste 41,3 Policlinico Sapienza 41,1 Pisa 41 Genova 40,6 Napoli Federico II 40,3 S.Andrea Sapienza 40,3 Udine 39,8 Bari-sede di Bari 39,8 Ferrara - Ferrara 39,6 Napoli Federico II Tecnologica 39,4 Siena 39,3 Sapienza Polo Pontino 39,2 Tor Vergata 39,1 Salerno 39,1 Catania 38,6 Perugia 38,6 Salento 38,5 Bari - sede Taranto 38,3 Marche 38,3 L’Aquila 38 Chieti 37,9 Foggia 37,7 Cagliari 37,6 Sassari 37,6 Vanvitelli 37,5 Basilicata 37,4 Molise 37,3 TD Calabria 37,2 Catanzaro 36,9 Messina 36,9

Punteggio minimo per ateneo nel 2020

Milano Bicocca 57,8 Bologna 51,8 Milano 51,5 Pavia 51,1 Padova 49,7 Padova, sede di Treviso 48,5 Verona 47,7 Trento 47,5 Modena - Reggio Emilia 47,1 Brescia 46,9 Bologna, sede di Ravenna 46,3 Bologna, sede di Forlì 46,2 HT Sapienza 46,2 Torino 45,9 Piemonte Orientale 44,9 Firenze 44,8 Parma 44,7 Trieste 44,3 Genova 43,6 Udine 43,6 Pisa 43,5 Bari 43,2 Policlinico Sapienza 42,9 Ferrara, sede Ferrara 42,8 Napoli Federico II 42,6 Siena 42,2 S.Andrea Sapienza 42 Foggia 41,9 Salerno 41,8 Politecnica delle Marche 41,6 Polo Pontino Sapienza 41,3 Perugia 41,2 Bari, sede di Taranto 41 Chieti 41 L’Aquila 40,8 Catania 40,5 Molise 40,4 2020 Sassari 40,3 Vanvitelli 40,2 Cagliari 40,1 Catanzaro 39,8 Messina 39,5

Punteggio minimo per ateneo nel 2019