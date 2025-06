La prossima norma UE è controcorrente, gli aeroporti europei chiedono la fine della norma sui 100 ml per i liquidi

Gli aeroporti vogliono la fine della norma sui 100 ml per i liquidi, ma la norma della Commissione Ue va controcorrente e non tiene conto delle pressioni, privilegiando le misure di sicurezza. Gli aeroporti, tuttavia, non si arrendono, anche perché dispongono delle tecnologie adeguate per garantire i controlli indipendentemente dal quantitativo di liquidi e della loro suddivisione. In questo modo sarebbe possibile diminuire i tempi di attesa per i passeggeri e ridurre il numero degli addetti alla sicurezza, come d’altronde era stato fatto in via sperimentale prima dello stop europeo.

Oggi siamo ormai abituati alle severe regole degli aeroporti in merito al trasporto dei liquidi. Su questo tipo di sostanze, peraltro, ci sono severi controlli anche in altri contesti potenzialmente a rischio, per esempio gli stadi e i concerti. Dimentichiamo però che la regolamentazione così rigida sul trasporto dei liquidi risale a quasi vent’anni fa (2006) in gran parte del mondo, rendendosi necessaria in via emergenziale per far fronte al pericolo di attacchi terroristici. Per quanto ci siano state alcune revisioni nel corso del tempo si trovano così misure anacronistiche, considerando che:

Liquidi nel bagaglio aereo, cosa prevedono le regole oggi

Attualmente, in aereo è consentito portare fino a 1 litro di liquidi divisi in recipienti capienti un massimo di 100 ml ciascuno. Questi limiti non si applicano ai prodotti acquistati direttamente in aeroporto dopo aver effettuato i controlli - i cosiddetti duty-free - poiché sono sicuri e verificati. Possono fare eccezione gli alimenti per neonati, previo avvertimento degli addetti alla sicurezza e in ogni caso secondo il regolamento adottato dalla compagnia aerea.

Al di là di ciò, i limiti enunciati valgono per tutti i tipi di liquidi, come acqua e saponi, ammesso che rientrino nell’elenco di liquidi consentiti nel bagaglio. Anche per i medicinali liquidi vige infatti la regola dei flaconi entro i 100 ml, che al pari degli altri devono essere inseriti in buste di plastica trasparente per consentirne il controllo in maniera agevole. Le regole sono differenti e più elastiche per i bagagli da stiva. Nei voli interni all’Unione europea, inoltre, non sono in genere previste restrizioni quantitative ai liquidi in stiva.