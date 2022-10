Prezzo del petrolio crolla del 2%: perché il greggio è in calo?

Tra le materie prime più osservate e implicate nelle dinamiche geopolitiche mondiali, il petrolio continua a oscillare tra spinte in rialzo e cali in un sentiment pessimista.

Le quotazioni Brent e WTI stanno estendendo le perdite dalla sessione precedente, poiché i timori di recessione e una riacutizzazione dei casi di Covid in Cina hanno sollevato preoccupazioni sulla domanda globale.

I mercati stanno mostrando debolezza un po’ su tutti i fronti stamane 11 ottobre, con titoli in calo, spinti dall’aumento dei rendimenti del tesoro, mentre il dollaro è salito al suo massimo in un mese, rendendo più costose le materie prime quotate nella valuta.

Il petrolio appare schiacciato soprattutto dalle prospettive assai incerte della domanda: cosa succede al greggio? Tutti i fattori da valutare.

Petrolio: brusca frenata del prezzo. Il nodo è la domanda

Alle ore 10.53 circa, il prezzo del Brent è di circa 94 dollari al barile, con un tonfo del 2,01% e la quotazione WTI registra un crollo del 2,25% a 89 dollari al barile circa.

Il petrolio è fortemente diminuito a causa dei timori economici dopo l’impennata all’inizio del 2022, quando il Brent si è avvicinato al suo record di $147 poiché l’invasione russa dell’Ucraina ha aumentato le preoccupazioni sull’offerta.

Il greggio ha raggiunto il livello più basso da gennaio il mese scorso, quando i timori di rallentamento hanno acquisito forza, per poi rimbalzare dopo che l’OPEC+ ha risposto riducendo la produzione. Gli investitori stanno valutando l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse mentre le banche centrali, inclusa la Federal Reserve, combattono l’inflazione, nonché le interruzioni causate dalla guerra in Ucraina e le prospettive per l’offerta globale che si dirige verso l’inverno nell’emisfero settentrionale.

“Il petrolio scambia al ribasso a causa delle rinnovate preoccupazioni sulla domanda”, ha affermato Ole Hansen, responsabile della strategia sulle materie prime di Saxo Bank. “Il balzo dei prezzi guidato dall’OPEC della scorsa settimana è svanito ulteriormente durante la notte con il sentimento di rischio che si è nuovamente inasprito in tutti i mercati a causa delle preoccupazioni che l’economia globale, compresi gli Stati Uniti, dovrà affrontare un 2023 molto impegnativo.”

Il presidente della Banca mondiale David Malpass e l’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva hanno avvertito lunedì 10 ottobre di un crescente rischio di recessione globale e hanno affermato che l’inflazione rimane un problema.

Inoltre, l’amministratore delegato di JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon ha affermato che un mix “molto, molto serio” di venti contrari potrebbe far cadere in recessione sia l’economia statunitense che quella globale entro la metà del prossimo anno.

In più, i timori di un ulteriore colpo alla domanda in Cina si stanno accentuando. Le autorità hanno intensificato i test del coronavirus a Shanghai e in altre grandi città mentre i contagi aumentano di nuovo.

Da ricordare che il petrolio è stato anche messo sotto pressione da un dollaro forte, che ha toccato i massimi pluriennali a causa delle preoccupazioni per l’aumento dei tassi di interesse e dell’escalation della guerra in Ucraina.

Il biglietto verde in corsa rende il petrolio più costoso per gli acquirenti con altre valute e tende a pesare sulla propensione al rischio.

Le perdite sono state tuttavia limitate da un mercato ristretto e dalla decisione della scorsa settimana dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e dei suoi alleati tra cui la Russia, insieme noti come OPEC+, di abbassare il loro obiettivo di produzione di 2 milioni di barili al giorno.