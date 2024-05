Il ponte più lungo al mondo è quasi 12 volte quello sullo Stretto

In Italia si torna a parlare con prepotenza del progetto mastodontico del ponte sullo Stretto di Messina. Con l’arrivo al Governo del centrodestra e la nomina di Matteo Salvini a ministro dei Trasporti, l’opera è tornata in auge e l’iter per arrivare ad un progetto definitivo e la costruzione è avviato. Salvini è uno dei principali ammiratori del progetto del ponte sullo Stretto e si dice convinto che la sua costruzione migliorerà di molto le condizioni di vita in Sicilia con un collegamento più rapido ed efficiente.

Se il ponte sullo Stretto dovesse vedere la luce, diventerà a tutti gli effetti il ponte sospeso più lungo al mondo, con una lunghezza di 3.660 metri ed una campata sospesa di 3.300 metri. Un ponte che però come lunghezza è parecchio al di sotto di quello attualmente più lungo al mondo. Ecco di chi si tratta.

Ecco qual è il ponte più lungo al mondo

Il ponte marino più lungo al mondo, fino al 2018 era il Qingdao, in Cina. Si tratta di un ponte, lungo 42,5 chilometri che collega la città di Qingdao, sede di un importante porto, con l’isola di Huangdao, attraverso la Baia di Jiaozhou.

L’opera è costata 1,6 miliardi e comprende anche un tunnel di 10 chilometri. Questo ponte mastodontico è stato però superato nella classifica dei più lunghi al mondo dal ponte che collega Hong Kong, Zhuhai e Macao. Un ponte la cui costruzione è iniziata a dicembre del 2009 salvo concludersi nel 2017. Il 23 ottobre 2018 è stato inaugurato alla presenza del presidente Xi Jinping dopo 9 anni di costruzione e una spesa complessiva di 20 miliardi, 7 per il ponte e 13 per il tunnel e le infrastrutture complementari. Con la sua lunghezza di circa 55 chilometri ad oggi è il ponte più lungo al mondo.

Collega come detto le tre maggiori città situate sul delta del Fiume delle Perle in Cina, ovvero Hong Kong, Zhuhai e Macao.

Il ponte è costituito da 400.000 tonnellate di acciaio e possiede una forma che ricorda il dragone cinese. La sua costruzione ha previsto la creazione di due isole artificiali e di un tunnel sottomarino lungo 6,7 chilometri, per lasciare uno spazio adeguato all’elevato numero di navi che attraversano continuamente quest’area.

I numeri del ponte sullo Stretto di Messina

Quando si tratta di opere infrastrutturali, paesi come la Cina la fanno da padrona. Per questo non fa alcuna stranezza leggere e vedere della costruzione di opere di tali portate. In Italia, onestamente, si fa un po’ più di fatica. I numeri del progetto del ponte sullo Stretto di Messina sono davvero importanti per un’opera che andrà a modificare tutto l’asse di collegamento tra Sicilia e Calabria.

La spesa previsionale del progetto per la sola opera di attraversamento, ammonta a 4,5 miliardi di euro, circa il 40% delle spesa totale. Sarà un ponte sospeso lungo oltre 3 chilometri, con 3 corsie per ogni direzione e una sede ferroviaria a doppio binario. Le stime parlano di 6 milioni di veicoli l’anno e di 60.000 treni.

Un’opera che avrà i requisiti di integrità strutturale più elevati al mondo, capace di resistere a terremoti di magnitudo 7,5 della scala Richter e a folate di vento fino a 300 km/h. «Il Ponte sullo Stretto è un’opera immediatamente cantierabile, significa che i lavori di costruzione possono partire già nei prossimi mesi. Una volta approvato il progetto esecutivo, il ponte sarà realizzato in soli 6 anni», si legge sul sito di Webuild, società che opera nel settore delle costruzioni e ingegneria civile.