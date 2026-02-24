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Petrolio vs Oro, c’è un dettaglio importante che pochi guardano prima di investire

Gerardo Marciano

24 Febbraio 2026 - 20:19

Confronto storico tra oro e petrolio su 1, 5 e 10 anni: probabilità di guadagno, rendimenti tipici, drawdown e volatilità. Il “dettaglio” che cambia la lettura dei due asset.

Petrolio vs Oro, c’è un dettaglio importante che pochi guardano prima di investire
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Ci sono due materie prime che, più di altre, accendono il dibattito tra chi segue i mercati: l’oro “giallo”, simbolo storico di valore e protezione, e l’oro “nero”, il petrolio, barometro dell’economia reale e della geopolitica. Entrambi sembrano raccontare storie potenti, fatte di crisi, ripartenze e shock improvvisi.

Il problema è che le storie, da sole, non bastano. Perché quando si parla di investimenti, ciò che conta davvero è il comportamento nel tempo: con quale frequenza si chiude in guadagno, quanta strada bisogna “sopportare” per arrivarci, e quanto può essere profonda una discesa anche se l’esito finale è positivo.

Ed è qui che la statistica diventa interessante. Senza inseguire previsioni, basta guardare alla storia dei prezzi e fare una domanda molto concreta: considerando tutti i possibili punti di ingresso, su finestre di 1, 5 e 10 anni, quale tra oro e petrolio ha offerto il profilo più favorevole tra rendimento potenziale e rischio di percorso? [...]

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