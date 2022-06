Pessimismo e incertezza guidano ancora i mercati

La maggior parte delle azioni asiatiche scambia in rossi, con la Cina che recupera solo in parte e il minerale di ferro sprofonda oggi, poiché i timori per un’ondata di inasprimento monetario e rallentamento della crescita continuano a influenzare il sentiment.

I mercati sono destinati a rimanere in bilico tra le elevate pressioni sui prezzi e la preoccupazione che la stretta monetaria in una serie di nazioni chiave faccia presagire ulteriori perdite.

Mercati ed economie in bilico: i motivi

I mercati finanziari assorbono tutta la complessità del momento economico e finanziario globale, lasciando spazio ancora a un clima di incertezza sul prossimo futuro.

Al momento in cui si scrive, l’Asia oscilla tra il rosso di Shanghai, Nikkei e Kospi e i guadagni di Hong Kong.

Le blue chip cinesi hanno comunque guadagnato lo 0,5%, forse aiutato dalla notizia che il presidente Joe Biden stava valutando la possibilità di rimuovere alcuni dazi sulla Cina. Inoltre, la banca centrale della potenza asiatica ha lasciato invariati i tassi.

Il pessimismo economico ha colpito le materie prime: il petrolio greggio ha tenuto un calo di quasi il 7% venerdì - ora è in leggero rialzo - e il minerale di ferro è affondato all’incirca nella stessa proporzione.

Le autorità cinesi hanno affermato la scorsa settimana che i residenti di Shanghai dovranno essere testati ogni settimana, mentre i blocchi temporanei saranno posti nei complessi residenziali in cui si trovano casi di Covid-19, sollevando preoccupazioni sul fatto che l’attività industriale “rimarrà colpita per il prossimo futuro”, hanno affermato gli analisti di ANZ in una nota.

Sebbene i blocchi si stiano allentando, l’attività di costruzione è lenta a riprendere e le aziende manifatturiere esitano a riaprire a causa del timore di nuove infezioni hanno affermato gli analisti di Fitch Ratings. “Sebbene il governo sia impegnato nello stimolo e nell’allentamento della politica monetaria, non c’è stata ancora una ripresa della domanda di acciaio”, hanno dichiarato.

Ci sono “ancora molti venti contrari per le attività di rischio e per l’economia”, ha detto a Bloomberg Radio Priya Misra, responsabile globale della strategia sui tassi di TD Securities. “Per le attività di rischio, si stanno contemplando tassi di interesse elevati e un rallentamento della crescita, il che non è una grande situazione.”

Nell’ultimo commento della Fed, il governatore Christopher Waller ha affermato che sosterrà un altro aumento del tasso di 75 punti base alla riunione della banca centrale di luglio se i dati economici dovessero essere come previsto.

La presidente della Fed della Bank of Cleveland Loretta Mester ha dichiarato che il rischio di una recessione negli Stati Uniti è in aumento, aggiungendo che ci vorranno diversi anni per tornare all’obiettivo di inflazione del 2%.