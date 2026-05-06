Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché Starbucks ha modificato il programma fedeltà (che vale il 60% del suo fatturato)

P. F.

6 Maggio 2026 - 08:55

Starbucks ha rivisto il programma fedeltà Rewards, che pesa per il 60% dei ricavi. I primi dati mostrano un’adesione crescente dei consumatori alle nuove dinamiche di sconto e accumulo punti.

Perché Starbucks ha modificato il programma fedeltà (che vale il 60% del suo fatturato)

I primi segnali sulla revisione del programma fedeltà di Starbucks sono incoraggianti. I consumatori più attenti al rapporto qualità-prezzo stanno iniziando a sfruttare in modo crescente i nuovi vantaggi introdotti dalla colosso statunitense della caffetteria, suggerendo che la ristrutturazione del meccanismo di Starbucks Rewards stia centrando gli obiettivi.

Il mese scorso il gruppo ha rivisto in profondità la struttura del suo programma fedeltà nell’America del Nord. Sono stati reintrodotti i livelli differenziati di appartenenza, già presenti in passato, ed è stata lanciata l’iniziativa Free Mod Mondays, che consente la personalizzazione gratuita delle bevande. È stato inoltre raddoppiato il punteggio per chi utilizza una tazza riutilizzabile e ampliata la finestra temporale entro cui gli iscritti possono riscattare il premio di compleanno. La revisione ha tuttavia ridotto il numero di stelle, ovvero le unità che alimentano il programma, accumulate per dollaro speso quando il pagamento avviene attraverso una carta regalo precaricata Starbucks.

leggi anche

Comparto difesa, con questo titolo €10.000 sono diventati oltre €20.000. In un solo mese
Comparto difesa, con questo titolo €10.000 sono diventati oltre €20.000. In un solo mese

Il numeri del programma fedeltà di Starbucks

Il programma Rewards rappresenta una leva strategica fondamentale per Starbucks, il cui obiettivo è incentivare la frequenza delle visite e aumentare la spesa media per ordine. Nell’esercizio fiscale 2025 le transazioni legate al programma fedeltà hanno pesato per il 60% del fatturato complessivo dell’azienda. Si tratta di una quota che spiega perché i clienti abituali siano considerati centrali per il rilancio della catena: le difficoltà del gruppo sono cominciate quando i consumatori occasionali hanno ridotto le visite, ma il traffico nei punti vendita ha continuato a calare anche per via dell’erosione tra gli iscritti attivi del programma.

I dati raccolti nelle prime settimane successive alla revisione mostrano un’adesione concreta dei consumatori alle nuove dinamiche. La nuova opzione di riscatto da 60 stelle è diventata la più richiesta in assoluto: oltre un quarto di tutti i riscatti viene oggi destinato a questa scelta, che corrisponde a uno sconto di 2 dollari sull’ordine. Il primo Free Mod Monday ha più che raddoppiato il numero di punti riscattati rispetto alla precedente promozione Starbucks Monday, segnale di un interesse marcato verso la possibilità di personalizzare gratuitamente le proprie bevande.

leggi anche

Chi è Howard Schultz e come ha fatto l’ex CEO di Starbucks a diventare miliardario
Chi è Howard Schultz e come ha fatto l'ex CEO di Starbucks a diventare miliardario

Cosa rivelano le preferenze dei consumatori

L’analisi delle scelte di personalizzazione restituisce un quadro stratificato del comportamento dei consumatori. Tra gli iscritti appartenenti ai livelli “green” e “gold”, la modifica più richiesta è risultata la vanilla sweet cream cold foam, una schiuma fredda alla vaniglia tipica della gamma di bevande fredde. I clienti del livello “reserve” hanno invece privilegiato l’aggiunta di un caffè espresso supplementare. Il dato suggerisce una segmentazione comportamentale tra le diverse fasce della clientela fidelizzata, utile per affinare le iniziative promozionali future.

La modifica del meccanismo di calcolo dei punti ha generato qualche malumore tra una parte degli iscritti, ma le dinamiche di compensazione introdotte sembrano funzionare. I clienti stanno sfruttando i canali alternativi per accumulare stelle, a partire dal versamento di importi aggiuntivi sui propri account che garantisce punti bonus. Centinaia di migliaia di iscritti utilizzano inoltre la loro tazza personale per ottenere il doppio dei punti sugli ordini: si tratta di un incremento a doppia cifra rispetto al periodo precedente all’introduzione delle novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Starbucks
# Caffè
# Settore alimentare
# Impresa
# Fatturato
# Crisi d’impresa

Seguici su

FT logo

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

L'Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari

News imprese

L’Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari
Solo un produttore di auto riesce a gestire correttamente i propri stabilimenti in Europa

News imprese

Solo un produttore di auto riesce a gestire correttamente i propri stabilimenti in Europa

Correlato

Ecco il vero motivo per cui Starbucks è in crisi nera

Successi e fallimenti

Ecco il vero motivo per cui Starbucks è in crisi nera