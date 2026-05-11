Palantir Technologies ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati che hanno superato ogni previsione di Wall Street.

La società guidata da Alex Karp ha riportato ricavi per 1,63 miliardi di dollari, in crescita dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2025 e nettamente sopra le stime di consenso ferme a 1,54 miliardi. L’utile netto GAAP ha raggiunto gli 870,5 milioni di dollari, quasi quadruplicato rispetto all’anno precedente, grazie alla forte leva operativa tipica del software ad alto margine.

Nonostante questi numeri eccezionali, il titolo PLTR ha perso circa il 6% nei giorni successivi alla pubblicazione dei conti il 5 maggio. Il motivo principale è la valutazione molto elevata: il rapporto prezzo/utili trailing si attestava a 154,9 volte prima dei risultati. Gli investitori hanno temuto che la crescita futura fosse già ampiamente scontata e che non ci fosse più spazio per un’espansione ulteriore del multiplo. [...]