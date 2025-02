Perché oggi ci sono così tanti single rispetto al passato?

C’è una ragione per cui i tassi di natalità sono una caratteristica sempre più importante nel discorso e nell’elaborazione delle politiche odierne. L’invecchiamento e il declino della popolazione sono una delle forze più potenti al mondo, che plasmano tutto, dall’economia alla politica e all’ambiente.

Ma una debolezza del dibattito, forse persino il termine stesso «tassi di natalità», è che implica che l’obiettivo sia lo stesso oggi come in passato: trovare modi per incoraggiare le coppie ad avere più figli. Uno sguardo più attento ai dati suggerisce una sfida completamente nuova.

Prendiamo gli Stati Uniti come esempio. Tra il 1960 e il 1980, il numero medio di figli nati da una donna si è dimezzato da quasi quattro a due, anche se la quota di donne nelle coppie sposate è scesa solo di poco. C’erano ancora molte coppie in relazioni felici e stabili. Stavano solo scegliendo di avere famiglie più piccole. [...]