Perché Micron potrebbe essere il titolo più sottovalutato del 2026

In un mercato azionario dove i titoli tecnologici scambiano spesso a multipli di crescita superiori a 3x o 4x, vale davvero la pena chiedersi come sia possibile che una delle aziende protagoniste del ciclo più esplosivo delle memorie degli ultimi decenni stia scambiando con un PEG Ratio di appena 0,2x, una soglia che storicamente ha anticipato rivalutazioni significative nel settore dei semiconduttori.

Parliamo di Micron Technology e, almeno in chiave teorica, è a sconto. Rappresentare uno degli asset più asimmetrici del 2026 richiede prima di tutto di capire cosa il mercato sta prezzando e, soprattutto, cosa potrebbe stare trascurando.

Il PEG Ratio: uno strumento che il mercato utilizza troppo poco

Il punto di partenza per comprendere la tesi su Micron è il PEG Ratio, un indicatore spesso citato nei circoli dell’analisi fondamentale ma raramente esplorato nella sua piena complessità operativa. Il PEG, acronimo di Price-to-Earnings-to-Growth, si ottiene dividendo il multiplo Forward P/E di un titolo per il tasso di crescita annuo atteso degli utili per azione.

La soglia convenzionale di equilibrio tra prezzo corrente e traiettoria di espansione della redditività è fissata a 1,0x: al di sotto di questa soglia, il mercato sembrerebbe pagare meno di quanto la velocità di crescita futura giustificherebbe, configurando una condizione di potenziale sottovalutazione relativa rispetto ai fondamentali prospettici.

Micron Technology si colloca attualmente attorno a 0,2x. Non si tratta di un semplice sconto in termini assoluti di prezzo: il dato implica che il differenziale tra il tasso di espansione degli utili attesi e il multiplo corrente ha raggiunto proporzioni che, in un contesto di mercato efficiente, tenderebbero storicamente a chiudersi attraverso un riallineamento verso l’alto delle quotazioni. La domanda rilevante non è se questo gap esista, ma se le condizioni strutturali siano tali da renderlo sostenibile oppure destinato a ridursi.

La trasformazione del ciclo DRAM: da commodity a infrastruttura AI

Per decenni, il mercato delle memorie DRAM ha seguito una logica ciclica quasi meccanica: espansione della domanda, incremento della capacità produttiva, eccesso di offerta, compressione dei prezzi, contrazione dei margini.

Questo schema si è ripetuto con tale regolarità da indurre i mercati finanziari ad applicare strutturalmente multipli depressi ai produttori di memoria, incorporando nel prezzo una sorta di premio al rischio permanente per la volatilità intrinseca del settore. Il risultato storico è stato quello di trattare aziende come Micron alla stregua di produttori di commodity industriali piuttosto che di operatori tecnologici ad alto valore aggiunto.

Ciò che potrebbe stare modificando questa equazione nel ciclo 2025-2027 è la comparsa di una categoria di domanda strutturalmente differente: l’High-Bandwidth Memory, nota come HBM. I server dedicati all’inferenza e all’addestramento di modelli di intelligenza artificiale su larga scala richiedono moduli HBM3e e HBM4 integrati in prossimità fisica delle unità di calcolo, un’architettura che massimizza la larghezza di banda disponibile e riduce la latenza a livelli che le DRAM convenzionali non potrebbero tecnicamente garantire.

La peculiarità produttiva dell’HBM risiede nel processo di stacking tridimensionale dei die: si tratta di una tecnologia che richiede anni di sviluppo e qualificazione, creando barriere all’ingresso che non trovano precedenti nelle generazioni precedenti di memoria standard.

Micron nel contesto competitivo globale dell’HBM4

A livello mondiale, i produttori in grado di fabbricare HBM4 a volumi commercialmente rilevanti si contano sulle dita di una mano: SK Hynix, Samsung e Micron Technology. La capacità produttiva di Micron allocata per il 2026 risulterebbe già impegnata attraverso accordi di fornitura a lungo termine con i principali hyperscaler e produttori di acceleratori per l’AI. Questa struttura contrattuale potrebbe introdurre una visibilità sui ricavi futuri significativamente superiore rispetto a quella tradizionalmente associata al settore delle memorie, attenuando parzialmente la volatilità ciclica che i mercati hanno storicamente scontato nel multiplo.

Dove risiede l’anomalia di valutazione

Il P/E trailing di Micron si attesta attorno a 20,3x, un multiplo che in isolamento potrebbe apparire coerente con un’azienda di qualità media nel settore tecnologico. L’anomalia emerge nel confronto tra questo multiplo e la velocità di espansione dell’EPS atteso: quando il tasso di crescita degli utili per azione supera di un multiplo significativo il rapporto prezzo-utili corrente, il PEG compresso a 0,2x diventa il sintomo di un disallineamento cognitivo tra il modo in cui il mercato continua a inquadrare Micron e la realtà strutturale della sua posizione competitiva nell’ecosistema AI.

Quindi...

Micron Technology, con un PEG Ratio di 0,2x, sembrerebbe rappresentare uno dei casi più rari nel panorama dei titoli growth: un’azienda che il mercato continua a prezzare con la logica del passato ciclico mentre la struttura della sua domanda potrebbe star cambiando in modo profondo e duraturo. Il super-ciclo dell’HBM, la visibilità contrattuale sulla capacità allocata e la crescita esplosiva attesa per il segmento memorie nel 2026 costruiscono una tesi che, sulla carta, appare solida e documentata.

Eppure, chi ragiona in termini di protezione del capitale sa che le opportunità più asimmetriche convivono spesso con i rischi più insidiosi. Un contesto di tassi in rialzo, un potenziale eccesso di offerta nel 2027-2028 e la ciclicità storica del settore memorie sono variabili reali, non teoriche, che potrebbero rimettere in discussione le stime sulle quali il PEG è calcolato. Se le proiezioni di crescita degli utili venissero riviste al ribasso, il denominatore del PEG si contrae e la sottovalutazione apparente potrebbe rivelarsi, in parte, un’illusione contabile.