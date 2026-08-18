Perché le banche italiane comprano BTP mentre tutti guardano altrove?

Mentre i mercati obbligazionari europei attraversano una fase di marcata turbolenza, con la BCE attesa a un ulteriore rialzo dei tassi a settembre, sembrerebbe che le banche italiane stiano facendo esattamente il contrario di quello che ci si aspetterebbe. Invece di alleggerire i portafogli, stanno accumulando titoli di Stato in misura crescente. Cosa può spingere un sistema bancario a comprare più debito sovrano proprio mentre i tassi salgono e i rendimenti si inaspriscono?

Una tesi scomoda ma coerente

La premessa da cui muove questa riflessione appare semplice nella forma ma stratificata nella sostanza: le banche italiane sembrerebbero accumulare BTP in silenzio, e questa scelta non sembrerebbe né casuale né contraddittoria. Potrebbe invece riflettere una lettura molto precisa del contesto macroeconomico, una lettura che il grande pubblico tende a sottovalutare per mancanza di strumenti analitici adeguati.

Il dato di Banca d’Italia racconta una storia che vale la pena leggere con attenzione: in dodici mesi il totale di BTP detenuti da banche e istituzioni finanziarie monetarie residenti sarebbe passato da €389,1 a €417,2 miliardi, un incremento di quasi €28 miliardi, che il mercato potrebbe non aver ancora pienamente prezzato.

Per decodificare il ragionamento che potrebbe muovere questi acquisti, è necessario partire dalla struttura fondamentale del mercato obbligazionario. Esiste una relazione inversa e inscindibile tra il livello dei tassi di interesse e il prezzo dei titoli già in circolazione: quando i tassi salgono, le obbligazioni esistenti perdono valore di mercato, perché le nuove emissioni offrono cedole più elevate, rendendo comparativamente meno attraenti quelle precedenti. In apparenza, accumulare debito sovrano in questa fase sembrerebbe una scelta irrazionale.

Eppure la razionalità potrebbe risiedere esattamente nell’orizzonte temporale adottato. Se il ciclo restrittivo della BCE si trovasse in prossimità del suo punto di massima tensione, oppure se i tassi si stabilizzassero in un corridoio definito senza ulteriori spinte al rialzo, il rendimento cedolare diverrebbe un flusso di cassa stabile e prevedibile, senza che il rischio di erosione ulteriore del prezzo venga considerato eccessivo dal gestore istituzionale. Acquistare oggi, con il rendimento del decennale italiano intorno al 3,90%, potrebbe equivalere a consolidare un tasso di ritorno storicamente non trascurabile, in attesa di un eventuale allentamento monetario che rivaluterebbe le posizioni in portafoglio attraverso l’apprezzamento del capitale.

I fondamentali italiani e il segnale dello spread

A rafforzare questa lettura concorrerebbero i dati macroeconomici italiani, che sembrerebbero sorprendere in positivo rispetto alle attese. Nei primi due trimestri del 2026 l’economia italiana avrebbe registrato rispettivamente un +0,3% e un +0,2% di crescita del PIL, con una progressione acquisita per l’intero anno dello 0,8%, già superiore agli obiettivi iniziali. Il PIL pro-capite sarebbe cresciuto di circa €4.500 rispetto al 2022, un segnale che la traiettoria di aggiustamento strutturale potrebbe essere più solida di quanto la narrativa dominante lasci intendere.

In questo contesto, la dinamica dello spread tra BTP e Bund sembrerebbe particolarmente significativa. Il differenziale si troverebbe intorno agli 78 punti base, ben al di sotto dei 240 punti registrati nel 2022. Uno spread compresso sembrerebbe segnalare che i mercati internazionali non percepirebbero il debito sovrano italiano come strutturalmente rischioso rispetto a quello tedesco, almeno nell’orizzonte di breve e medio termine. A conferma di questo, la quota di BTP detenuta da investitori non residenti sarebbe passata dal 35,7% al 35,9% del totale: un incremento contenuto ma indicativo di una valutazione positiva che non sembrerebbe essere esclusivamente domestica.

Il vincolo sistemico che potrebbe guidare la strategia istituzionale

Quello che il sistema bancario potrebbe incorporare nella propria analisi, e che risulta difficile da leggere senza strumenti quantitativi sofisticati, è la geometria del debito pubblico italiano come vincolo strutturale implicito. Con un debito complessivo che avrebbe superato i €3.200 miliardi, ogni decimo di punto percentuale aggiuntivo di rendimento si tradurrebbe in miliardi di maggiori oneri per il bilancio pubblico. Tollerare a lungo tassi superiori al 4,25% diverrebbe, in questa prospettiva, un problema sistemico per qualsiasi governo europeo, non soltanto per quello italiano.

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Le banche, con i loro modelli di Asset-Liability Management e le simulazioni di scenario su curva dei rendimenti, potrebbero avere già incorporato questo vincolo nella propria strategia di posizionamento. Non come certezza assoluta, ma come probabilità ponderata sufficientemente elevata da giustificare un incremento dell’esposizione di quasi €28 miliardi in dodici mesi.

Leggere il comportamento delle banche come un segnale d’anticipo, allo stesso tempo, non dovrebbe mai trasformarsi in una certezza operativa. Il sistema bancario dispone di strumenti di gestione del rischio, coperture e orizzonti temporali che differiscono profondamente da quelli di un investitore privato: il fatto che stia aumentando l’esposizione ai BTP non equivale automaticamente a una garanzia di rendimento per chi replica la stessa scelta con logica e capitali diversi.

Quello che potrebbe valere la pena conservare di questa analisi è il metodo: osservare dove si muove il denaro istituzionale, capire la logica che potrebbe guidarlo, e poi chiedersi se le condizioni che rendono quella logica valida per le banche siano le stesse che renderebbero quella scelta adatta anche al proprio profilo di rischio e al proprio orizzonte temporale.