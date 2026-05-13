Forti acquisti sulle azioni del gruppo Avio, quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari, dopo la pubblicazione della trimestrale.

I titoli salgono in cima all’indice benchmark della borsa di Milano, segnando un balzo fin oltre +5%, avvicinandosi alla soglia di 32 euro.

Piazza Affari premia le azioni Avio. Guidance confermata, ma per gli esperti sorprese in vista

Il mercato premia i conti dell’azienda attiva nel settore della difesa, confortato dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato Giulio Ranzo che, nel rispondere alla domanda di un analista relativa alla decisione del gruppo di confermare le stime per l’anno, pur sottolineando che al momento non sono disponibili “informazioni sufficientemente precise per poter rivedere al rialzo la guidance 2026”, motivo per il quale le “manteniamo cautamente invariate”, ha precisato che “lo scenario prevede un rialzo significativo rispetto a quanto avevamo previsto sei o sette mesi fa” .

La trimestrale ha battuto inoltre le previsioni degli analisti.

In evidenza, come ha fatto notare la divisione di ricerca di Intesa SanPaolo, i ricavi netti che, balzando del 19% su base annua a 128,5 milioni di euro - grazie principalmente alle attività di produzione di Vega C, all’incremento della produzione di motori P120C/P160C per Ariane 6, e alla crescita del settore difesa - hanno battuto le attese del 5%.

Occhio anche all’EBITDA rettificato che, a 5,7 milioni di euro, +18,8% a/a, ha battuto le stime del 14%.

I conti solidi di Avio hanno portato così gli analisti di Intesa SanPaolo a ritenere la guidance formulata dal management per il 2026, “ sempre più prudente ”, soprattutto se si considera “il forte rialzo della produzione in corso”.

Non vengono escluse, insomma, sorprese positive dal gruppo leader nel settore della propulsione spaziale.

Gli analisti hanno d’altronde sottolineato che “ la produzione di booster per Ariane dovrebbe crescere del 57% su base annua e che MBDA intende aumentare i suoi volumi di produzione del 40% su base annua, con i volumi di produzione dei missili Aster destinati a raddoppiare”.

Da segnalare che Ariane è uno dei programmi spaziali internazionali più importanti incentrato sulla progettazione di razzi vettori civili europei per il lancio nello spazio di satelliti artificiali e carichi utili pesanti, di cui Avio è partner e fornitore di tecnologie, mentre MBDA è il consorzio europeo specializzato nella progettazione e produzione di missili e sistemi di difesa aerea, che vede Avio sempre come fornitore chiave.

Arrivato dopo la pubblicazione della trimestrale di Avio anche il giudizio positivo di Chloe Lemarie, analista di Jefferies, che ha reiterato il rating “Buy” sul titolo, e il target price a €43,50.

Lemarie ha motivato la propria fiducia mettendo in evidenza che l’azienda ha riportato nel primo trimestre una crescita dei ricavi a doppia cifra, superando le attese di Jefferies, con il segmento Space Propulsion che si è confermato principale motore dell’espansione.

Avio, ha scritto l’analista, ha mantenuto inoltre il margine EBITDA sostanzialmente invariato pur assorbendo maggiori costi iniziali legati alle operazioni negli Stati Uniti, indicando una buona disciplina sui costi.

Ancora, “ il rafforzamento della domanda, in particolare da parte dell’esercito USA, ha incrementato il portafoglio ordini della divisione Defense Propulsion, aumentandone il peso sul backlog complessivo”.

Di conseguenza, la conferma della guidance e il profilo rischio/rendimento continuano a giustificare una raccomandazione “Buy”, a dispetto del recente collasso. Focus anche sulle azioni Leonardo e Fincantieri.

leggi anche Fuga degli investitori senza Cingolani? Il futuro in bilico delle azioni Leonardo

I numeri chiave dei conti di Avio

Di seguito, le principali voci di bilancio di Avio:

Portafoglio Ordini : 2,116 miliardi di euro (-49,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2025).

: 2,116 miliardi di euro (-49,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2025). Ricavi netti : 128,5 milioni (+19% a/a)

: 128,5 milioni (+19% a/a) EBITDA Reported : 5,2 milioni (+29,9% a/a)

: 5,2 milioni (+29,9% a/a) EBIT Reported : -0,1 milioni (+0,8 milioni a/a)

: -0,1 milioni (+0,8 milioni a/a) Posizione Finanziaria Netta: 559,1 milioni (-32,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2025).

Così Giulio Ranzo, AD di Avio, ha commentato:

“I risultati del primo trimestre 2026 evidenziano una solida crescita dei ricavi e un miglioramento dei profitti. Al tempo stesso, l’avvicinarsi del prossimo lancio di Vega C e il contributo determinante di Avio al successo delle recenti missioni di Ariane 6 rafforzano il nostro ruolo di partner chiave nei programmi spaziali europei. Avio continuerà inoltre a perseguire gli ambiziosi obiettivi delineati nel proprio piano industriale, grazie anche ad un nuovo Consiglio di Amministrazione costituito nel solco della continuità manageriale e di competenze multi-disciplinari di altissimo profilo”.

Le azioni Avio continuano a beneficiare della fiducia degli analisti.

Tra i 5 analisti che hanno avviato una copertura sul titolo, quattro hanno assegnato una valutazione “Buy” e uno un rating “Strong Buy”.

Il target price, in media, è pari a 42,90 euro, con un minimo di 40 euro e un massimo di ben 47 euro.

Considerando che l’azione è scambiata a 31,39 euro, il margine di rialzo massimo è di quasi +50%.