Perché Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma e chi sarà il sostituto

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma: la notizia è stata data da un comunicato dalla società giallorossa dal quale tuttavia non emergono dettagli sulle ragioni che hanno portato a questa inaspettata decisione.

Nonostante gli scarsi risultati raggiunti in campionato, l’eliminazione in Coppa Italia per mano dei rivali della Lazio, e il cammino non brillante in Europa League, da Trigoria non sono arrivati segnali riguardo a una risoluzione anticipata del contratto, anzi nelle ultime settimane si parlava persino di rinnovo.

Perché dunque Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma? Cosa è cambiato rispetto alle ultime settimane?

Ecco perché Mourinho è stato esonerato

A questo punto non è chiaro perché Josè Mourinho abbia lasciato la Roma, e c’è chi si chiede se si sia trattato di dimissioni o di licenziamento.

A spegnere ogni dubbio sono i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, che attraverso un comunicato successivo a quello di addio a Josè Mourinho hanno svelato che è stata loro la decisione di esonerare il tecnico e il suo staff in quanto a causa dei risultati scadenti raggiunti dalla squadra in questa prima parte della stagione hanno ritenuto che fosse necessario un cambiamento immediato.

Dopo l’addio di Tiago Pinto, quindi, ecco la fine della storia di Mourinho alla Roma: un triennio (parziale) che ha portato alla vittoria della Conference League e alla delusione della finale di Europa League, ma senza mai centrare l’obiettivo del quarto posto in campionato che avrebbe dato l’accesso alla Champions League.

A tal proposito, per quanto i Friedkin “conserveranno sempre grandi ricordi della sua gestione”, ecco che si volta pagina. Le ultime prestazioni con Milan e Lazio dove i giallorossi sono sembrati molto in difficoltà al livello di gioco, nonché alcuni atteggiamenti e dichiarazioni di Mourinho (l’ultima in cui il tecnico portoghese si elogiava per la professionalità pur non ritenendosi un mago in grado di risollevare le sorti di una squadra con tanti limiti tecnici), non sono piaciute alla proprietà che a quanto pare ritiene di avere in mano un sostituto capace di far meglio.

Per quanto possa sembrare apparentemente motivata, tuttavia, la scelta di esonerare Mourinho potrebbe essere alquanto rischiosa. Intanto perché il tecnico portoghese in questi anni ha dimostrato di avere un ottimo rapporto con la squadra che non si è intaccato neppure per i risultati deludenti dell’ultimo periodo, e poi perché adesso inizia la seconda fase di Europa League dove lo scorso anno è stata sfiorata l’impresa.

Mourinho sapeva come provare a vincerla e la squadra era con lui: per il resto non sarà semplice scalare la classifica in campionato per puntare al quarto posto, oggi distante 5 punti ma con davanti squadre come Atalanta, Lazio, Napoli e Fiorentina che non sono disposte a mollare di un centimetro.

Chi sarà il sostituto?

A questo punto i Friedkin dovranno prendere una decisione: scegliere un traghettatore o un allenatore già pronto a cui affidare la squadra anche il prossimo anno? Nel primo caso la decisione ricadrebbe su Daniele De Rossi, reduce di un’esperienza non particolarmente positiva alla Spal ma che non direbbe no al suo ritorno in giallorosso. Anzi, secondo quanto dichiarato da fonti Sky, sarebbe proprio lui il favorito per sostituire Mourinho.

Più remota la seconda ipotesi. Ci sono diversi tecnici - perlopiù stranieri - che potrebbero fare al caso della Roma: da Igor Tudor ad Hansi Flick. Ma attenzione a un altro portoghese, quell’André Villas Boas che nonostante la premessa di “nuovo Mourinho” non ha rispettato le attese ma che non rinuncerebbe a una piazza come Roma per rilanciarsi.