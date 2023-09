Perché il rally del petrolio è qui per rimanere (con impatto su investitori e famiglie)

Il rally del petrolio non si esaurirà facilmente. Quest’estate ha visto un notevole aumento dei prezzi del greggio, alimentato dall’annuncio dell’Arabia Saudita di estendere un taglio alla produzione di un milione di barili al giorno fino alla fine dell’anno, seguita dall’impegno della Russia a estendere un taglio dell’offerta. Il West Texas Intermediate (WTI), il benchmark statunitense, ha registrato nove giorni consecutivi di guadagni, mentre il Brent, il punto di riferimento globale, ha registrato sette giorni consecutivi di aumento dei prezzi. Entrambi hanno chiuso a livelli record nel 2023, prima di una modesta correzione nella seduta di ieri.

Grafico crude oil dal 01/01/2023 Fonte TeleTrader

Gli effetti su investitori e famiglie

L’aumento dei prezzi del petrolio solleva preoccupazioni significative per i consumatori e gli investitori. Prima di tutto, minaccia di far salire ulteriormente i costi dei carburanti, inclusi benzina e diesel. Questo potrebbe tradursi in una maggiore pressione sui bilanci familiari e sui costi operativi delle aziende, con potenziali effetti negativi sull’economia in generale. Inoltre, l’aumento dei prezzi del petrolio ha contribuito all’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con conseguenze sull’intero mercato finanziario. Gli investitori stanno iniziando a prevedere un periodo più lungo di tassi di interesse più alti, il che potrebbe influenzare negativamente le azioni e aumentare il valore del dollaro statunitense. Le azioni statunitensi, in particolare quelle del settore tecnologico e growth, sensibili ai tassi di interesse, hanno mostrato una debolezza significativa in risposta a questi sviluppi.

Il legame tra prezzi dell’energia e inflazione

I banchieri centrali spesso si concentrano sui dati dell’inflazione core, che escludono i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia. Tuttavia, questo non significa che essi, né gli investitori, possano semplicemente ignorare questa nuova impennata dei prezzi del petrolio greggio. In una nota recente, DataTrek Research ha evidenziato un fatto interessante: la correlazione tra i prezzi dell’energia e l’indice principale dei prezzi al consumo è tornata ai livelli visti negli anni ’70 e ’80, con un valore di 0,62 rispetto a una media di lungo periodo pari a 0,31. Una correlazione di 1,0 indicherebbe una perfetta sincronia tra le due misure.

Questo fatto mette in luce quanto i prezzi dell’energia abbiano un impatto significativo sull’inflazione globale, nonostante l’abitudine di escludere cibo ed energia dalle misure fondamentali dell’inflazione.

Crude Oil correlazione con inflazione CORE Fonte Datatrek

La politica monetaria e l’influenza dei prezzi dell’energia

Le misure fondamentali dell’inflazione solitamente eliminano voci volatili come cibo ed energia. Questo approccio viene spesso criticato, dato che cibo ed energia rappresentano una parte significativa delle spese dei consumatori. Tuttavia, la ragione dietro questa scelta è che tali beni tendono a essere meno reattivi alla politica monetaria. Gli economisti e i policy maker preferiscono quindi concentrarsi su misure che forniscono una visione più accurata di ciò che possono effettivamente influenzare. Ad esempio, l’indice delle spese per consumi personali principali (PCE) è spesso considerato il preferito dalla Federal Reserve per misurare l’inflazione. Ma nonostante questa preferenza, l’aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari non può essere trascurato. L’energia, in particolare, è un input chiave che può influenzare i prezzi complessivi.

In conclusione, il recente aumento dei prezzi del petrolio ha dimostrato quanto sia importante monitorare attentamente l’andamento dei prezzi dell’energia e i loro impatti sull’inflazione e sui mercati finanziari. Mentre i banchieri centrali possono concentrarsi sull’inflazione core, i prezzi dell’energia rimangono un fattore chiave da considerare. L’aumento dei costi dei carburanti può colpire duramente i consumatori e le famiglie, mentre gli investitori devono valutare come questi cambiamenti influiranno sui loro portafogli. L’incertezza legata al futuro dell’andamento dei prezzi del petrolio rende fondamentale una gestione oculata delle risorse finanziarie e una costante attenzione ai segnali provenienti dai mercati energetici.