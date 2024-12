Perché gli hedge fund si schierano contro le tecnologie green?

Negli ultimi mesi, le notizie hanno evidenziato un trend che sembra contraddire gli obiettivi di sostenibilità globali: molti hedge fund stanno scommettendo contro le tecnologie verdi come l’idrogeno e il solare, mentre rafforzano le loro posizioni in settori tradizionali e ad alto impatto ambientale come il petrolio e il gas.

Questa dinamica ha sollevato critiche e interrogativi sul ruolo della finanza nella transizione verso un’economia più sostenibile, ma è importante ricordare che le scelte degli hedge fund non sono dettate da ideologia. Piuttosto, sono frutto di una valutazione razionale basata su parametri di rendimento e rischio nel breve termine.

Gli hedge fund, noti per essere attori finanziari orientati alla massimizzazione dei profitti, tendono a privilegiare investimenti che garantiscano ritorni nel minor tempo possibile. Inoltre le aziende in questi settori continuano a generare flussi di cassa stabili e dividendi elevati, attrattivi per gli investitori che cercano rendimento immediato. [...]