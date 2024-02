Questi 4 titoli saliranno del 50% (e oltre) secondo Citi

Perché Citi prevede un rialzo superiore al 50% per questi 4 titoli? La banca d’affari ha inserito questi titoli nella sua lista “high-conviction”, prevedendo un rialzo superiore al 50% nei prossimi 12 mesi.

In un report del 1 febbraio, Citi ha indicato i fattori che potrebbero determinare una sovraperformance, concentrandosi su titoli liquidi con un elevato potenziale di guadagno. In un contesto di crescita positiva dell’economia, la banca prevede un potenziale rialzo del 5% per l’MSCI World entro la fine dell’anno. Vediamo di quali titoli si tratta.

Intuitive Surgical, quotata negli Stati Uniti (Nasdaq), è oggetto dell’attenzione di Citi per diverse ragioni che promettono una prospettiva di crescita solida e sostenibile. La società, specializzata nello sviluppo di prodotti robotici per la chirurgia mini-invasiva, è proiettata a beneficiare dell’attenuazione dei venti contrari legati alla pandemia di Covid-19. Citi prevede che il numero di procedure chirurgiche, in particolare quelle di chirurgia generale, riprenderà a livelli più normali, contribuendo in modo significativo alla crescita dei ricavi di Intuitive Surgical. [...]