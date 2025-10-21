Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Patrimonio netto di Daniel Naroditsky. Quanti soldi ha guadagnato il Gran Maestro degli scacchi morto a soli 29 anni?

Fiammetta Rubini

21 Ottobre 2025 - 13:10

Il mondo degli scacchi piange Daniel Naroditsky, GM e grande ispiratore, scomparso a 29 anni. Talento brillante e divulgatore, ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

Patrimonio netto di Daniel Naroditsky. Quanti soldi ha guadagnato il Gran Maestro degli scacchi morto a soli 29 anni?

Seguici su

Il mondo degli scacchi (e non solo) è in lutto per il Gran Maestro Daniel Naroditsky, tragicamente scomparso all’età di 29 anni . La notizia è stata confermata da diverse fonti, tra cui la FIDE e il Charlotte Chess Center, e ha lasciato la comunità scacchistica mondiale sotto shock. Noto per la sua brillante mente strategica e la sua creatività sulla scacchiera, Naroditsky era considerato uno dei giocatori americani più talentuosi della sua generazione.

Oltre ai suoi successi negli scacchi agonistici, il talento di Naroditsky si è esteso ben oltre la scacchiera. È stato un allenatore, autore e docente online di fama, la cui passione per l’insegnamento ha ispirato innumerevoli giocatori in tutto il mondo. Attraverso i suoi libri, i video di YouTube e le sessioni di streaming, ha contribuito a rendere gli scacchi più accessibili e coinvolgenti per le nuove generazioni. Si è guadagnato così il rispetto non solo come Gran Maestro, ma anche come ambasciatore del gioco stesso.

Il video di Daniel Naroditsky più visto sul suo canale YouTube, con 2,6 milioni di visualizzazioni:

Patrimonio netto di Daniel Naroditsky

Nel corso della sua carriera, Naroditsky ha costruito un percorso professionale di successo sia dentro che fuori dalle competizioni. Il suo lavoro come insegnante, scrittore e creatore di contenuti lo ha reso una delle figure più influenti degli scacchi moderni. Al momento della sua scomparsa nel 2025, il suo patrimonio netto era stimato tra tra i 500.000 e 1 milione di dollari (tra 470.000 e 940.000 euro circa), a testimonianza della sua dedizione e del suo poliedrico contributo al gioco che amava.

leggi anche

Come ha fatto il CEO di Chess.com a passare da seguace di una setta a leader di un’azienda miliardaria
Come ha fatto il CEO di Chess.com a passare da seguace di una setta a leader di un'azienda miliardaria

Il suo patrimonio netto stimato riflette una vita di dedizione e successi, costruita attraverso il successo ai tornei, la scrittura di libri, l’attività di allenatore, lo streaming, tutti aspetti che hanno consolidato la sua eredità come una delle menti più influenti degli scacchi moderni.

All’apice della sua carriera, Daniel Naroditsky era tra i migliori scacchisti del mondo e una delle figure di spicco degli scacchi americani. In oltre un decennio ai massimi livelli, ha vinto oltre 100.000 dollari in premi, inclusa una quota del primo posto al Campionato Mondiale di Scacchi Blitz del 2024. Ma il successo ai tornei è stato solo l’inizio, un trampolino di lancio che lo ha aiutato a costruire un’eredità duratura nella comunità scacchistica mondiale.

Nell’era digitale odierna, i social media sono diventati una fonte importante di reddito per Daniel Naroditsky, con il suo canale YouTube come piattaforma principale. Con quasi 500.000 iscritti e oltre 90 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube, Naroditsky affascinava il pubblico di tutto il mondo attraverso video didattici approfonditi e commenti di altre partite in diretta, unendo intrattenimento e analisi di alto livello.

leggi anche

Le 5 migliori aperture di scacchi
Le 5 migliori aperture di scacchi

La carriera di insegnante di Naroditsky

Ispirare le giovani generazioni era una delle più grandi passioni di Daniel Naroditsky. Come capo allenatore dello Charlotte Chess Center, ha portato tantissimi studenti a livelli competitivi elevati, offrendo lezioni specialistiche e sessioni di coaching private che hanno formato i futuri grandi maestri e rafforzato la comunità scacchistica mondiale.

Oltre alla scacchiera, Daniel Naroditsky ha costruito una solida eredità letteraria. I suoi acclamati libri «Mastering Positional Chess» e «Mastering Complex Endgames» sono diventati dei punti fermi per gli aspiranti giocatori sparsi per il mondo. Oltre ai diritti d’autore, Naroditsky guadagnava anche con le sue rubriche scacchistiche, pubblicate su testate come «The New York Times Games».

leggi anche

Qual è il miglior sito di scacchi?
Qual è il miglior sito di scacchi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Quanto guadagna
# Scacchi

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 25/10/2025 Comprerai il nuovo BTP Valore?
VOTA ORA

Selezionati per te

Le 4 abitudini tipiche delle persone con un'intelligenza superiore

Lifestyle

Le 4 abitudini tipiche delle persone con un’intelligenza superiore
Ecco l'età a cui siamo più intelligenti secondo la scienza

Lifestyle

Ecco l’età a cui siamo più intelligenti secondo la scienza

Correlato

Come ha fatto il CEO di Chess.com a passare da seguace di una setta a leader di un'azienda miliardaria

Successi e fallimenti

Come ha fatto il CEO di Chess.com a passare da seguace di una setta a leader di un’azienda miliardaria